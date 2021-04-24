AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, HDP'nin 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, HDP'nin 1915 olaylarına yönelik açıklamasına tepki gösterdi.

Çelik, HDP Merkez Yürütme Kurulu'nun 1915 olaylarına ilişkin, "Ermeni soykırımı utancıyla yüzleşin" başlığıyla yaptığı açıklamaya ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "PKK adlı katliam şebekesinin insanlarımıza dönük katliamlarıyla yüzleşin. PKK'nın yakın coğrafyamızdaki her dinden ve etnik gruptan insanlara dönük katliamlarıyla yüzleşin. Bu söyledikleriniz doğru değil. Durduğunuz yer doğru değil. Çünkü bağlı olduğunuz yer insani değil." değerlendirmesinde bulundu.

"Tarihi çarpıtarak sadece kendi tarifinizi ifade etmiş olursunuz. Bu kadar hassas bir konuda bu kadar yıkıcı siyaset yine sizden çıktı. Yaptıklarınız herkese ve her şeye haksızlık ve saygısızlıktır." ifadelerini kullanan Çelik, şunları kaydetti:

"Nerede bir yıkıcı siyaset varsa ilk destekçisi siz oluyorsunuz. Söylediğiniz şey bir tarih tezi değil, bir siyasi analiz değil, bir siyasi iddia bile değil. Söylediğiniz şey sadece ASALA ve PKK arasındaki ilişkinin sözcülüğünden ibarettir. Asıl utanılması gereken budur."