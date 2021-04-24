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Samsun'da hastane çalışanı yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
Samsun'un Havza ilçesinde bir hastane çalışanı, evinde ölü bulundu.
|24 Nisan 2021 14:51
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Havza Devlet Hastanesinde memur olarak görev yapan Ahmet Korkmaz (53), sabah işe gitmeyince mesai arkadaşları tarafından telefonla arandı.
Cevap veren olmayınca Korkmaz'ın Medrese Mahallesi'nde yalnız yaşadığı dairesine giderek zili çalan arkadaşları, kapıyı açan olmayınca itfaiye ve polisten yardım istedi.
Balkondan eve giren görevliler, Korkmaz'ı yatak odasında hareketsiz şekilde buldu. Yaşamını yitirdiği belirlenen Korkmaz'ın cesedi, çalıştığı hastanenin morguna kaldırıldı.
Korkmaz'ın ölüm sebebiyle ilgili soruşturma sürüyor.
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