Vaka sayısı hızlı şekilde düşmeye başladı

Sağlık Bakanlığı 24 Nisan 2021 tarihli vaka sayıları açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 281 bin 183 Kovid-19 testi yapıldı, 40 bin 596 kişinin testi pozitif çıktı, 339 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 3 bin 511 oldu, 52 bin 297 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 022 bin 408'e yükseldi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Hasta sayısı 2.905 olarak açıklandı.

Test sayısı 45 milyon 623 bin 978'e ulaştı. Vaka sayısı 4 milyon 591 bin 978, vefat sayısı 38 bin 011, ağır hasta sayısı 3 bin 511 oldu.