Şehit Uzman Çavuş Nazmi Çelik toprağa verildi
Görev sırasında rahatsızlanarak Şehit olan Mamak'ın Kutludüğün Mahallesi ikametine kayıtlı Uzman Çavuş Nazmi Çelik toprağa verildi.
|24 Nisan 2021 15:11
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Suriye'nin İdlib bölgesinde görevde olduğu sırada rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Uzman Çavuş Nazmi Çelik yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamamıştı. Hayatını kaybeden Şehit Nazmi Çelik Ankara Mamak ilçesi Kutludüğün mahallesinde kılınan cenaze namazının ardından Kutludüğün Mezarlığında toprağa verildi.
Şehit Uzman Çavuşun cenazesine, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı ve bazı milletvekilleri katıldı.
Kılınan cenaze namazının ardından göz yaşlarına hakim olamayan Şehit Nazmi Çelik'in ailesi, şehidin tabutunu öperek uğurladı.
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