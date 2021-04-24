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Araç lastiklerine yeni dönem 1 Mayıs'ta başlıyor

Lastik etiketlemeye yeni düzenleme getiren yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından, yeni etiket uygulaması 1 Mayıs 2021'den itibaren Avrupa Birliği ile eşzamanlı olarak yürürlüğe girecek.
 24 Nisan 2021 15:16
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Araç lastiklerine yeni dönem 1 Mayıs'ta başlıyor

Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği'nden (LASİD) yapılan açıklamada, yenilenen lastik etiketlerinde kategoriler ve seviyelendirmelerde sadeleşmeye gidildiği aktarıldı.

LASİD Genel Sekreteri Erdal Kurt, etiketlemenin 2012'den bu yana Avrupa Birliği ülkeleri ile birlikte Türkiye'de de uygulandığını belirterek, "Etiketlemedeki bu değişikliğin temel amacı; küresel sürdürülebilirliğin sağlanması; ekonomik ve çevresel verimliliğin artırılması, sürüş güvenliğinin artırılmasıdır" ifadelerini kullandı.

Yenilenen lastik etiketlerinde kategoriler ve seviyelendirmelerde sadeleşmeye gidildiğini vurgulayan Kurt, yeni etiketlerin üst bölümünde lastik kimlik bilgilerinin yer alacağını bildirdi.

Kurt, lastik satın almak isteyenlerin, lastik bilgilerine ve lastik etiketinin dijital kopyasına sağ üst köşedeki karekod (QR) ile ulaşabileceğini kaydederek, "Araç sahiplerinin lastik satın alırken doğru ve güvenli lastik seçimi yapabilmek için bu etiketleri dikkatle incelemesi çok önemli, doğru lastik seçimi ortak trafik bilincimizin bir parçasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Otomobil lastikleri ve hafif ticari araç lastiklerin yanı sıra otobüs, kamyon, tır lastikleri için de etiketlendirme zorunluluğu getirildiğini belirten Kurt, ayrıca yeni etiketlemede yakıt tasarrufu, ıslak zeminde yol tutuş ve dış yuvarlanma gürültüsü hakkında bilgi sağlamayı amaçlayan parametrelere kış lastiklerinde aranacak karda yol tutuşu, buzda yol tutuşu gibi kriterlerin de eklendiğini kaydetti.

Açıklamada, lastik etiketlemenin sürüş güvenliğinin artırılması ve nihai kullanıcıların lastik satın alırken bilinçli bir seçim yapmasına olanak verdiği belirtilerek, yeni düzenlemeyle etiketlerdeki formatın değiştiği, etiketleme parametrelerinin güncellendiği, yeni parametreler ile lastik sınıfı ve tiplerinin de etiketlere eklendiği ifade edildi.

LASTİK BİLGİLERİNE QR KODUYLA ULAŞILABİLECEK

Açıklamada, yürürlüğe giren yeni yönetmelik kapsamında yeni etiketlerde aranacak değişiklik ve düzenlemelerin ana hatlarıyla şu şekilde olacağı aktarıldı;

"Yeni etiketlerde tedarikçi ismi, ebat bilgisi, lastik tipi ile ilgili belirlenmiş numerik kod, lastik türü gibi bilgiler etiketin üst kısmına eklendi. Lastik etiketinde yer alan kare kod (QR kod) vasıtasıyla lastik bilgilerine erişim veriliyor.

Yakıt Verimliliği ve Islak Yol Tutuş Sınıfları A'dan (En yüksek) E'ye (En düşük) 5 seviyeye indirildi ve seviyelerin aralıkları değiştirildi. Dış Yuvarlanma Gürültüsü sınıfları sembolü değişti. Yeni şekliyle alt sol köşede, dB cinsinden ölçülen değer olarak yer alıyor ve ses seviyesi (A-C aralığında) sınıflandırıldı.

Lastiğin zor kış koşullarında kullanılan bir lastik olup olmadığını gösteren 'Kış Lastiği' (içinde kar tanesi deseni olan üç zirveli dağ) Sembolü veya lastiğin buzda yol tutuş lastiği olup olmadığını gösteren sembol eklendi.

C1 (Otomobil) ve C2 (Hafif Ticari Araç) kategorilerine ilave olarak C3 (otobüs, kamyon, tır) kategorisindeki lastikler için de etiketleme zorunlu hale getirildi."
Anadolu Ajansı
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