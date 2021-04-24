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Gözler Kabinede: Ek tedbirler mi alınacak yoksa tam kapanma mı olacak?

İki haftalık kısmi kapanma uygulamasının süresi yeni haftada bitiyor. Pazartesi günü gözler Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde olacak.
 24 Nisan 2021 15:19
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Gözler Kabinede: Ek tedbirler mi alınacak yoksa tam kapanma mı olacak?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, pazartesi günü Beştepe'de toplanacak. Kabine'nin 3 yeni ismi ilk kez toplantıya katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantının öncelikli gündemi yine koronavirüs ile mücadele olacak.


Bakan Koca tabloyu değerlendirecek

14 Nisan'da başlayan iki haftalık kısmi kapanma süresi yeni haftada doluyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısı'nda bir sunum gerçekleştirecek.

Kısmi kapanma sürecinin verileri analiz edilecek. Tedbirlerin tabloya nasıl yansıdığına bakılacak. Nüfusa oranlı il vaka haritası üzerinde yeniden değerlendirme yapılacak.


Yol haritası çizilecek

Bakan Koca, perşembe günü toplanan Bilim Kurulu'nun tavsiye kararlarını Kabine üyeleri ile paylaşacak. Ramazan ayının geri kalanında ve bayramda tedbirlere nasıl devam edileceğine karar verilecek.

Sputnik V aşısı kullanılacak

Türkiye'de yapılan aşı sayısı 21 milyona yaklaştı. Sinovac ve Biontech aşılarının ardından Rusya'nın Sputnik V aşısı da yakında kullanılmaya başlanacak. Bu çerçevede Türkiye'deki son durum ve aşı tedarikindeki yol haritası üzerinde durulacak. Yerli aşı çalışmaları da ele alınacak.


Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak

Kabine Toplantısı'nda alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş konuşması yaparak kamuoyu ile paylaşacak.
Yeni Şafak
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