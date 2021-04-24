7 aylık hamile Bilge öğretmen Kovid-19'a yenik düştü
İstanbul'da yaşayan Ordulu öğretmen Bilge Karabulut (39), karnındaki 7 aylık bebeği ile 1 saat arayla koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
|24 Nisan 2021 15:21
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Ordu'nun Mesudiye ilçesi nüfusuna kayıtlı, 2 çocuk annesi, İngilizce öğretmeni Bilge Karabulut, bir süre önce koronavirüse yakalandı. İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki karantinaya alındığı evinde tedavi görürken sağlık durumu ağırlaşan Karabulut, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
7 aylık hamile olan Karabulut, yaklaşık 15 gün hastanede tedavi gördü. Yoğun bakım servisindeki tedavisi sırasında önce karnındaki bebeğini kaybeden Karabulut, 1 saat sonra doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Bilge Karabulut ve bebeği, Üsküdar'da toprağa verildi.
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