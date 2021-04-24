2021 LGS Nisan ayı örnek soruları yayımlandı
|24 Nisan 2021 15:22
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2021 LGS NİSAN AYI ÖRNEK SORULARI
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava yönelik soru kitapçığını yayımladı.
LGS NİSAN AYI SAYISAL ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI
LGS NİSAN AYI SÖZEL ÖRNEK SORULARI
Kitapçığa, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün web sitesinden (http://odsgm.meb.gov.tr/) erişilebilecek.
MEB yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, her ay örnek soru kitapçığı yayımlamaya devam edecek.
LGS SINAVI NE ZAMAN 2021?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB),2021 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında düzenlenecek merkezi sınavın tarihini 6 Haziran Pazar günü olarak belirledi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un imzasıyla 81 ile gönderilen yazıyla, sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınavın (LGS 2021) tarihi duyuruldu. Merkezi sınav, 6 Haziran 2021 Pazar günü gerçekleştirilecek.
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