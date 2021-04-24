Uyduların kredi ödemeleri bu yıl başlayacak

Türksat AŞ, 5A ve 5B uydularının finansmanı için kullanılan 2 yıl ödemesiz 10 yıl vadeli kredinin ana para ödemesine bu yıl başlayacak.

Türksat AŞ 2020 Yılı Faaliyet Raporu'ndan derlenen bilgilere göre, şirketin özellikle Türksat 5A ve 5B başta olmak üzere çeşitli yatırımlarına bağlı olarak duran varlıkları 2019 yılına oranla yüzde 38 artarak 6,3 milyar liraya ulaştı.

1,9 milyar lirası Türksat 5A ve 5B uydularının finansmanıyla ilgili olan toplam yükümlülükleri yüzde 52,2 yükselen ve 3,4 milyar liraya ulaşan Türksat AŞ, kullanılan 2 yıl ödemesiz 10 yıl vadeli kredinin ana para ödemesine bu yıl başlayacak.

Sektörel bazda faiz, amortisman ve vergi öncesi karda (FAVÖK) en yüksek tutarlar, sırasıyla 630 milyon lirayla uydu, 356 milyon lirayla kablo ve 101 milyon lirayla bilişim hizmetlerine ait oldu. FAVÖK marjı yönünden de yüzde 74,6 ile uydu hizmetleri en yüksek orana sahip alan olarak dikkati çekti.