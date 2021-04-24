1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Uyduların kredi ödemeleri bu yıl başlayacak

Türksat AŞ, 5A ve 5B uydularının finansmanı için kullanılan kredinin ana para ödemesine bu yıl başlayacak.
 24 Nisan 2021 15:24
+Aa- Yazdır
Uyduların kredi ödemeleri bu yıl başlayacak

Türksat AŞ, 5A ve 5B uydularının finansmanı için kullanılan 2 yıl ödemesiz 10 yıl vadeli kredinin ana para ödemesine bu yıl başlayacak.

Türksat AŞ 2020 Yılı Faaliyet Raporu'ndan derlenen bilgilere göre, şirketin özellikle Türksat 5A ve 5B başta olmak üzere çeşitli yatırımlarına bağlı olarak duran varlıkları 2019 yılına oranla yüzde 38 artarak 6,3 milyar liraya ulaştı.

1,9 milyar lirası Türksat 5A ve 5B uydularının finansmanıyla ilgili olan toplam yükümlülükleri yüzde 52,2 yükselen ve 3,4 milyar liraya ulaşan Türksat AŞ, kullanılan 2 yıl ödemesiz 10 yıl vadeli kredinin ana para ödemesine bu yıl başlayacak.

Sektörel bazda faiz, amortisman ve vergi öncesi karda (FAVÖK) en yüksek tutarlar, sırasıyla 630 milyon lirayla uydu, 356 milyon lirayla kablo ve 101 milyon lirayla bilişim hizmetlerine ait oldu. FAVÖK marjı yönünden de yüzde 74,6 ile uydu hizmetleri en yüksek orana sahip alan olarak dikkati çekti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Teknoloji mağazası Bimeks'in iflasına karar verildi
24 Nisan 2021 15:11		 'Kop Tüneli Projemizi 2023 yılı itibarıyla hizmete sunacağız'
24 Nisan 2021 14:02
Ar-Ge çalışmalarıyla yerli muzda üretim de tüketim de artıyor
24 Nisan 2021 11:13		 Vatandaş ucuz yağ tüketecek
24 Nisan 2021 09:15
Kruvaziyer turizmi rakip ülke kıskacında
24 Nisan 2021 09:13		 Hurmanın her geçen gün tüketimi artıyor
24 Nisan 2021 08:44
Kripto paranın sicili kabarık
24 Nisan 2021 07:10		 Google, TikTok ve Twitter, Türkiye'de limited şirket kurdu
23 Nisan 2021 14:59
'Bahşiş uygulamamı izinsiz kullanıyorlar'
23 Nisan 2021 09:33		 81 ilin döner haritası çıkarılacak
23 Nisan 2021 07:40
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:22 - İsmail Demir'den gençlere 'hayalleri gerçekleştirme' çağırısı16:18 - Kürtün Ayrım Kavşağı ve Tüneli açıldı16:02 - Vali traktöre bindi, yem bitkisi tohumu ekti15:47 - MSB'den 'Komandolar Kuzey Irak'ta' paylaşımı15:43 - Kırmızı bültenle aranan terörist etkisiz hale getirildi15:30 - Bakan Akar'dan Şırnaklı çocuklara bisiklet hediyesi
15:29 - Kadıralak Yaylası'nın koruma statü değişikliği kararı iptal15:26 - Antalya tarihinin en büyük yangınlarındandı... Tekrar yeşillendi15:24 - Uyduların kredi ödemeleri bu yıl başlayacak15:22 - 2021 LGS Nisan ayı örnek soruları yayımlandı15:21 - 7 aylık hamile Bilge öğretmen Kovid-19'a yenik düştü15:21 - Koronavirüs geçirmek, istenilen düzeyde bağışıklık sağlıyor mu?
15:20 - CDC'den hamilelere çağrı: Aşı güvenli, yaptırın15:19 - Gözler Kabinede: Ek tedbirler mi alınacak yoksa tam kapanma mı olacak?15:16 - Araç lastiklerine yeni dönem 1 Mayıs'ta başlıyor15:16 - Son rakamlar açıklandı! Türkiye'de kaç kişi aşı oldu?15:14 - Meyve ağaçlarını böceklerden mavi leğenle kurtardı
15:14 - Karantinadan kaçtı, polisin yüzüne tükürerek 'korktun mu?' dedi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Thodex'in firari CEO'suna Arnavutluk'ta operasyon
Vebitcoin CEO'su gözaltına alındı
9 bin liraya kurye arıyorlar, bulamıyorlar
KYK burslarını kripto paraya yatırmışlar
Emekli bayram ikramiyesinde 3 alternatif
Seçim için istifa eden memurun görevde dönüşüyle ilgili önemli karar
Koronavirüse yakalandı, intihar etti
Bilim Kurulu Üyesi: Vaka sayısında asıl düşüş haftaya
Kripto paranın sicili kabarık
Çocuk istemeyen eş kusurlu sayıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ters köşe 2
dersu uzala 1
simbiyotik 1
iplik mafyası 1
az buçuk 2
grup çalışması 3
silikon kepçe ya da kaşık 1
geri dönüşüm 4
o ayrı 1
granül 2
SON İLANLAR
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Antalya Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Kiptaş 2 İşçi Alacak
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 4 İşçi Alacak
Tokat Artova Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 16 İşçi Alacak
Manisa Gölmar Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam