1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Antalya tarihinin en büyük yangınlarındandı... Tekrar yeşillendi

Antalya'da tarihin en büyük orman yangınlarından, 2008'deki Manavgat Taşağıl yangınında 16 bin hektar orman, küle döndü. Orman Genel Müdürlüğü, Taşağıl'da yanan alanları özellikle yangına dayanıklı ağaçlar kullanarak, 13 yılda yeniden ormana dönüştürdü. Aykut İnce, yangın alanını 5'er yıl arayla fotoğrafladı. Aynı noktadan çekilen fotoğraflarda küle dönen ormanda fidanların dikimi ve büyümesi, yıllar içinde gözler önüne serildi.
 24 Nisan 2021 15:26
+Aa- Yazdır
Antalya tarihinin en büyük yangınlarındandı... Tekrar yeşillendi

Türkiye'de 1 milyon hektarı aşkın orman varlığıyla ilk sıralarda yer alan ve birinci derecede yangın riski bulunan Antalya'da Orman Bölge Müdürlüğü, yanan alanların yeniden ormana dönüştürülmesi yönünde çalışmalarını sürdürüyor. Antalya'da tarihin en büyük orman yangınlarından biri olan, 2008 yılındaki Manavgat Taşağıl yangınında 16 bin hektar orman, küle döndü. Orman Genel Müdürlüğü, Taşağıl'da yanan alanları özellikle yangına dayanıklı ağaçlar kullanarak, yaklaşık 13 yılda yeniden ormana dönüştürdü. Orman Genel Müdürlüğü'nden Aykut İnce, Taşağıl yangınının etkili olduğu alanları, 5'er yıl arayla fotoğrafladı. Aynı noktada çekilen fotoğraflarda kül olan ormanda fidanların dikimi ve büyüme süreci görüldü.

2019 yılında 233 hektar, geçen yıl ise 400 hektara yakın ormanlık alanın yandığı Antalya'da önceki yıllarda da Kumluca Esentepe ve Adrasan ile Olimpos bölgelerinde çıkan yangınlarda yüzlerce hektar alan küle döndü. Özellikle Adrasan ve Olimpos'un önemli tatil merkezi olması nedeniyle yanan alanlarda yapılaşma olabileceği yönünde ciddi endişeler oluştu.

ADRASAN VE OLIMPOS DA YEŞİLLENDİ

Adrasan-Olimpos bölgesinde 2016'daki yangında zarar gören 3 bin hektarlık alan ve önceki yıllarda Adrasan'da denize sıfır konumdaki tepede çıkan yangında zarar gören tüm alanlar, yeniden ağaçlandırıldı. Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince Adrasan ve Olimpos'taki yangınlar sonrası küle dönen alanların aynı noktalardan çekilen fotoğrafları, 1 yıl sonra fidanların dikimi ve bugünkü hali de görüntülendi.

TAŞAĞIL, YENİ ORMAN ALANI OLDU

Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, önceki yıllarda yanan alanlardaki ağaçlandırma çalışmalarının başarıyla tamamlandığını belirterek, "Taşağıl, Olimpos, Adrasan, Esentepe hepsi yeniden yeşillendi. Özellikle halkımızın aklında kalmıştır. 2008 yılında 16 bin hektar Manavgat'taki saha artık yemyeşil oldu ve yangının hiçbir izi kalmadı diyebilirim. Her yeriyle yeni, genç, çok güzel bir orman oldu. Diğer sahaların da tamamını ağaçlandırdık, diyebilirim" diye konuştu.

GEÇEN YILKİ ALANLARA DA FİDAN DİKİLDİ

Geçen yıl yanan 400 hektarlık alanın da tamamının ağaçlandırıldığını belirten Vedat Dikici, "Onların da tamamı yeşillendirildi, ağaçlandırıldı, fidanlar dikildi. Yani yanan alanları orman dışında başka bir kullanıma ne izin veriyoruz ne tahsis ediyoruz. Bundan da halkımız emin olsun. Geçen yıl bizim endüstriyel plantasyon dediğimiz, 500 hektar alanımız vardı. Yaklaşık 400 hektar orman yangınına tabi kaldık. Bunun 200 hektarında suni tensil yaptık, gelir getirici tür ağaçlarımız, kendi ormanlarımızdaki suni tensillerimizle birlikte yaklaşık 1500 hektar alanda dikim yaptık. 400 bin adet fidan diyebiliriz ama bu orman yapmak için" dedi.

YILLIK FİDAN DİKİMİ 3-4 MİLYONU AŞIYOR

Ayrıca halka dağıtımı yapılan fidanlar ve diğer ağaçlandırma çalışmaları olduğunu da anlatan Dikici, "En önemlisi biz tensil yöntemi de uygularız. Yani her gördüğünüz fidanı, fidanlıkta yetişip fidan olarak getirip dikmiyoruz. Aynı yerde tohumdan getirdiğimiz sahalarımız var. Onların da hepsi birer fidan oluyor. Bunları da kattığımızda yıllık bazda yaklaşık 3-4 milyonun üzerine çıkıyoruz. Her şeyin bir hazırlığı var. Yandıktan sonra önce yanan alanı temizlememiz lazım, boşaltmamız lazım. Yanan ağaçları da satıyoruz. Sonra saha dikime hazırlanıyor. Dozerle sürüp, kökleri temizliyoruz. Fidan dikme aşamasına geliniyor ve 5 yılda bakıma tabi tutuluyor. Bu belli bir süreç alıyor tabi ki" diye konuştu.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İskilip Belediye Başkanından hakkındaki iddialarla ilgili açıklama
23 Nisan 2021 23:00		 Toplanması yasaktı, suçüstü yakalandılar! 724 bin lira ceza
23 Nisan 2021 22:21
Kısıtlamayı deldi, ceza yedi, polise 'Vicdansızlık' dedi
23 Nisan 2021 18:27		 Doktorlar köy köy dolaşıp çocukların bayramını kutladı
23 Nisan 2021 17:58
Okul müdürü balkonuna kurduğu ses sistemiyle 23 Nisan kutlaması düzenledi
23 Nisan 2021 17:37		 'Tunceli'de vatandaş patates soğanı almadı' iddialarına yalanlama
23 Nisan 2021 16:59
Kaymakam aşı konusunda uyardı: Vefat yaşı düşüyor
23 Nisan 2021 16:32		 Isparta'da bir köy muhtarı görevden alındı
23 Nisan 2021 13:20
Çay bardağına sığmayan Lapseki kirazı gün sayıyor
23 Nisan 2021 12:57		 Hasar danışmanlığıyla başladığı işte oto tamircisi 'Meral usta' oldu
23 Nisan 2021 11:34
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:22 - İsmail Demir'den gençlere 'hayalleri gerçekleştirme' çağırısı16:18 - Kürtün Ayrım Kavşağı ve Tüneli açıldı16:02 - Vali traktöre bindi, yem bitkisi tohumu ekti15:47 - MSB'den 'Komandolar Kuzey Irak'ta' paylaşımı15:43 - Kırmızı bültenle aranan terörist etkisiz hale getirildi15:30 - Bakan Akar'dan Şırnaklı çocuklara bisiklet hediyesi
15:29 - Kadıralak Yaylası'nın koruma statü değişikliği kararı iptal15:26 - Antalya tarihinin en büyük yangınlarındandı... Tekrar yeşillendi15:24 - Uyduların kredi ödemeleri bu yıl başlayacak15:22 - 2021 LGS Nisan ayı örnek soruları yayımlandı15:21 - 7 aylık hamile Bilge öğretmen Kovid-19'a yenik düştü15:21 - Koronavirüs geçirmek, istenilen düzeyde bağışıklık sağlıyor mu?
15:20 - CDC'den hamilelere çağrı: Aşı güvenli, yaptırın15:19 - Gözler Kabinede: Ek tedbirler mi alınacak yoksa tam kapanma mı olacak?15:16 - Araç lastiklerine yeni dönem 1 Mayıs'ta başlıyor15:16 - Son rakamlar açıklandı! Türkiye'de kaç kişi aşı oldu?15:14 - Meyve ağaçlarını böceklerden mavi leğenle kurtardı
15:14 - Karantinadan kaçtı, polisin yüzüne tükürerek 'korktun mu?' dedi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Thodex'in firari CEO'suna Arnavutluk'ta operasyon
Vebitcoin CEO'su gözaltına alındı
9 bin liraya kurye arıyorlar, bulamıyorlar
KYK burslarını kripto paraya yatırmışlar
Emekli bayram ikramiyesinde 3 alternatif
Seçim için istifa eden memurun görevde dönüşüyle ilgili önemli karar
Koronavirüse yakalandı, intihar etti
Bilim Kurulu Üyesi: Vaka sayısında asıl düşüş haftaya
Kripto paranın sicili kabarık
Çocuk istemeyen eş kusurlu sayıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dünyanın en büyük türk bayrağı 1
davlumbaz 1
tekfur 2
ben dili 1
doktor mühendis kaçıran ilçe 2
ramazanın üçte birinin bitmesi 2
yerli aşı 1
bileşik 2
Misak-ı milli 2
Felah 1
SON İLANLAR
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Antalya Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Kiptaş 2 İşçi Alacak
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 4 İşçi Alacak
Tokat Artova Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 16 İşçi Alacak
Manisa Gölmar Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam