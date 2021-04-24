Bakan Akar'dan Şırnaklı çocuklara bisiklet hediyesi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şırnak ziyareti sırasında kendisinden bisiklet isteyen 8 çocuğa, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bisiklet hediye etti.
|24 Nisan 2021 15:30
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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Şırnak ziyareti sırasında sokakta sohbet ettiği çocukların kendisinden bisiklet istediği belirtilerek, "Sayın bakanımızın talimatı üzerine hazırlanan bisikletler Şırnaklı 8 çocuğumuza hediye edildi. Neşe dolu güzel günlerde kullanmanız dileğiyle" denildi.
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