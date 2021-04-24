MSB'den 'Komandolar Kuzey Irak'ta' paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) "Kahraman komandolar Kuzey Irak'ta" paylaşımı yapıldı.
|24 Nisan 2021 15:47
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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman komandoları Kuzey Irak'ta." ifadesine yer verildi.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kahraman Komandoları, Kuzey Irak'ta! 🇹🇷 pic.twitter.com/nnG2cEKeVBT.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 24, 2021
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