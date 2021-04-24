Kayseri ile Sivas için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Kayseri ile Sivas'ta kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor.
|24 Nisan 2021 16:46
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Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Kayseri ve Sivas'ta yarın sabahtan itibaren kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına etkili olacak.
Güneyden esecek fırtına hızının saatte 80 kilometreye kadar ulaşacağı tahmin ediliyor.
Ağaç veya direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması gerekiyor.
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