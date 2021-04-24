1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Diyarbakır'da heyecanla beklenen raylı sistem için ilk adım

Büyükşehir Belediyesince, vatandaşların uzun yıllardır beklediği ve kentte toplu taşımayı rahatlatacak raylı sistem; projelendirme, yapım ve araç alımı olarak üç aşamada hayata geçirilecek.
 24 Nisan 2021 16:53
+Aa- Yazdır
Diyarbakır'da heyecanla beklenen raylı sistem için ilk adım

Diyarbakır'da kent sakinlerinin uzun yıllardır beklediği ve kent trafiğini rahatlatacak hafif raylı sistem için proje ihalesi gerçekleştirildi.

Vali Münir Karaloğlu'nun kentin toplu taşıma ve ulaşım konforunun üst seviye çıkarılması amacıyla verdiği talimat doğrultusunda Ulaşım Master Planı revize edildi. Hedef yılı 2040 olmak üzere hazırlanan master planda, Türkiye'deki birçok büyükşehirde olan hafif raylı sistemin kent için önemine işaret edildi.

Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımayı rahatlatacak, kent sakinlerine konforlu, güvenli ve ucuz toplum taşıma hizmeti sağlamak amacıyla raylı sistemin hayata geçirilmesi için harekete geçti. Ulaşım Daire Başkanlığı bu kapsamda hafif raylı sistemin projelendirilme ihalesini gerçekleştirdi.

Raylı sistem; projelendirme, yapım ve araç alımı olarak üç aşamada hayata geçirilecek.

2023'te hizmete sunulması planlanıyor

Dağkapı ile Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi arasında inşa edilmesi düşünülen hafif raylı sistem, 14,1 kilometre uzunluğunda ve 23 istasyondan oluşacak.

Fiskaya'dan başlayacak Dağkapı-Ali Emiri Caddesi-Hintlibaba Caddesi-Ekinciler-Turgut Özal Bulvarı-Diclekent Bulvarı-Mastfroş Caddesi güzergahını takip ederek Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi bölgesinde yapılacak depo sahasında son bulacak raylı sistem hattının 2023'te hizmetine sunulması planlanıyor.

İlk etapta günlük 74 bin 342 yolcu taşıyacak

Kentin çehresini değiştirecek ve vatandaşlara daha konforlu ulaşım hizmeti verecek raylı sistem işletmeye alındığı yıl günlük yaklaşık 74 bin 342 yolcu taşıyacak. Ulaşım Master Planı hedef yılı olan 2040'ta ise günlük yolcu taşıma kapasitesinin 132 bin 25 kişi olması öngörülüyor.

Haberi alan kent sakinleri sevindi

Kent sakinlerinden Salim Duman, AA muhabirine, birçok ilde bulunan raylı sistemle Diyarbakır'ın da daha önce tanışmış olması gerektiğini söyledi.

Bugüne kadar raylı sistemin yapımıyla ilgili aldıkları duyumların gerçeğe dönüşmediğini dile getiren Duman, "İnşallah bu defa yapılır. Gereksinimdir, mecburidir, yapılması gerekendir. Raylı sistemin yapılacak olması bizi çok memnun etti. Bunu duyduğumuz zaman çok sevindik. Çünkü yıllardır bunu bekliyoruz." dedi.

Duman, her geçen gün büyüyen Diyarbakır'da raylı sistemin ulaşımda büyük kolaylık ve rahatlık sağlayacağını anlattı.

Furkan Uçar da İstanbul'a gittiği sırada karşılaştığı metro ve tramvay hattının Diyarbakır'da da olmasını arzuladığını söyledi.

Sistemin hem trafik hem de zaman açısından kente olumlu yönde yansıyacağını belirten Uçar şöyle konuştu:

"Raylı sistem yapılacağı haberini aldık, çok sevindik. Sayın Valimize teşekkür ederim. Millete hizmet ediyor. Allah razı olsun. Yıllardır kente bir tramvay hattının yapılmasını bekliyorduk. Bugüne nasip oldu. Çok da güzel oldu."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Başkent meydanlarında ücretsiz internet ağı genişliyor
24 Nisan 2021 17:27		 Kürtün Ayrım Kavşağı ve Tüneli açıldı
24 Nisan 2021 16:18
Son rakamlar açıklandı! Türkiye'de kaç kişi aşı oldu?
24 Nisan 2021 15:16		 Kısıtlamada polisin muaflarla imtihanı
24 Nisan 2021 15:02
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, HDP'nin 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına tepki
24 Nisan 2021 14:50		 Konya'da eğlence mekanına baskın: 39 kişiye ceza
24 Nisan 2021 14:10
Cumhurbaşkanlığınca düzenlenen 'Şehit Diplomatlar Sergisi' açıldı
24 Nisan 2021 13:45		 Turizm Bakanlığından sinema sektörüne 26 proje için 25 milyon 50 bin lira destek
24 Nisan 2021 11:23
Vatandaşlar Kovid-19'u griple karıştırmamaları için ilanlarla uyarılıyor
24 Nisan 2021 11:18		 Uzman doktor, mesai dışı ek ödemesini KDK aracılığıyla aldı
24 Nisan 2021 11:06
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:07 - Kripto parada bir şok daha! Sitesine erişilemiyor17:30 - Hobi amaçlı aldığı 12 civcivle bir yılda kaz çiftliği sahibi oldu17:27 - Başkent meydanlarında ücretsiz internet ağı genişliyor17:23 - Antalya, konut almak isteyen yabancıların gözdesi17:18 - Kayseri'de iftar sofralarının ana yemeği: 'Fırın ağzı'16:53 - Diyarbakır'da heyecanla beklenen raylı sistem için ilk adım
16:46 - Kayseri ile Sivas için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı16:33 - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörün kökünü kazımakta kararlıyız16:22 - 'AKINCI TİHA'mızın bu yıl envantere girmesini bekliyoruz'16:18 - Kürtün Ayrım Kavşağı ve Tüneli açıldı16:02 - Vali traktöre bindi, yem bitkisi tohumu ekti15:47 - MSB'den 'Komandolar Kuzey Irak'ta' paylaşımı
15:43 - Kırmızı bültenle aranan terörist etkisiz hale getirildi15:30 - Bakan Akar'dan Şırnaklı çocuklara bisiklet hediyesi15:29 - Kadıralak Yaylası'nın koruma statü değişikliği kararı iptal15:26 - Antalya tarihinin en büyük yangınlarındandı... Tekrar yeşillendi15:24 - Uyduların kredi ödemeleri bu yıl başlayacak
15:22 - 2021 LGS Nisan ayı örnek soruları yayımlandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Thodex'in firari CEO'suna Arnavutluk'ta operasyon
Vebitcoin CEO'su gözaltına alındı
9 bin liraya kurye arıyorlar, bulamıyorlar
KYK burslarını kripto paraya yatırmışlar
Koronavirüse yakalandı, intihar etti
Emekli bayram ikramiyesinde 3 alternatif
Seçim için istifa eden memurun görevde dönüşüyle ilgili önemli karar
Vatandaş ucuz yağ tüketecek
Bilim Kurulu Üyesi: Vaka sayısında asıl düşüş haftaya
Dolandırıcılık oltasını 1 yıl önce sallamış!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dersu uzala 1
ben dili 1
az buçuk 2
Felah 1
bruno mars 1
Diksiyon 1
yüreksiz 1
pabuç pahalı 1
alacaklı 1
dört işlem 1
SON İLANLAR
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Naklen Uzman Alacak
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam