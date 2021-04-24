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Soylu'dan Barış Atay'a tepki: Sataşıyorsun sonra ağlıyorsun

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Barış Atay'ın açıklamalarına ilişkin sosyal medya hesabından "Sataşıyorsun sonra ağlıyorsun. Çukur Barış Atay" dedi.
 24 Nisan 2021 18:15
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Soylu'dan Barış Atay'a tepki: Sataşıyorsun sonra ağlıyorsun

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bartış Atay'ın açıklamalarına ilişkin Twitter hesabından "Çirkin yüzün, dilin 21 yaşında ailesinden aldığı üniversite harçlığı hariç işi-geliri olmayan müzikle uğraşan gence dadandı Alçakça iftira ettiğin gibi arabası da yok sadece video çekiminde kullanmış başka gençlerin yapabileceği gibi Sataşıyorsun sonra ağlıyorsun Çukur Barış Atay" ifadelerini kullandı.
Memurlar.Net
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