Soylu'dan Barış Atay'a tepki: Sataşıyorsun sonra ağlıyorsun

BARTIN VALİLİĞİ: TEMASLI VEYA POZİTİF OLAN MEMURLARIN DURUMU SORGULANSIN Bartın Valiliği tüm ilgili birimlere gönderdiği yazıda, temaslı veya pozitif olan memur ve işçilerin durumlarının sorgulanmasını, yapılan incelemede gerekçeleri yeterli görülmeyen personele disiplin işlemi yapılmasını istedi.