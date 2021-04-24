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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maşalyan'a mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'a mesaj gönderdi.
 24 Nisan 2021 18:58
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maşalyan'a mesaj

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'a mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan ve Ermeni toplumunun kıymetli üyelerini selamlayarak, "Birinci Dünya Savaşı'nın zor şartlarında hayatlarını kaybeden Osmanlı Ermenilerini saygıyla yad ediyor, torunlarına taziyelerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Etnik kökeni, dini, dili, rengi fark etmeksizin herkesin insanlık ailesinin fertleri olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Bu topraklarda asırlardır barış içinde hep birlikte yaşıyor, ay yıldızlı al bayrağımızın gölgesinde huzur buluyoruz." dedi.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bizi bir arada tutan ne çıkardır, ne de hesaptır; bizi bir arada tutan aynı ülkeye, aynı değerlere, aynı yüksek ideallere olan samimi bağlılığımızdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin eşit, özgür ve onurlu vatandaşları olmak, hepimiz için gurur kaynağıdır. Ortak kültürümüz, Ermeni toplumunun mimari, musiki ve sanattaki katkılarının yanı sıra yetiştirdiği nice hekim, mühendis, hukukçu, iş insanı ve meslek erbabının bilgi ve alın teriyle zenginleşmiş, gelişmiştir. Türkler ile Ermenilerin yüzyıllarca süren ve insanlığa örnek olan birlikte yaşama kültürünün unutulmasına izin veremeyiz. Tarihçilerin yapması gereken tartışmaların üçüncü taraflarca siyasallaştırılarak, ülkemize yönelik müdahale aracı haline getirilmesinin kimseye bir faydası olmamıştır. Kimliğimizi sadece, ruhumuzda geçmişin bıraktığı sancılar üzerine inşa etmenin yeni nesillere de büyük bir haksızlık olduğuna inanıyorum."

- "Ermenistan'la ilişkilerimizi geliştirmeye hazır olduğumuzu farklı vesilelerle hep ifade ettik"

"Türkler ve Ermeniler olarak bütün engelleri birlikte aşacak olgunluğa eriştiğimizi artık ortaya koymamız gerekiyor." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizlerin de bildiği üzere, bu hususta daima samimiyetle hareket ettik, meseleyi kendi mecrasında çözüme kavuşturmanın çabası içinde olduk. Ermenistan'la iyi komşuluk ve karşılıklı saygı temelinde ilişkilerimizi geliştirmeye hazır olduğumuzu farklı vesilelerle hep ifade ettik. Karabağ krizinin çözümünden sonra bu çağrımızı yüksek sesle bir kez daha yeniledik. Aynı çağrıyı tekrarlıyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajını şöyle tamamladı:

"Sevinçleri paylaşmak, acılara ortak olmak, tarihten doğru dersleri çıkararak geleceği inşa etmek bizlerin elindedir. Türkiye, bu hususta üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edecektir. Milletimizin ayrılmaz bir parçası olan Ermeni vatandaşlarımıza ülkemizin yürüttüğü bu mücadeleye verdikleri samimi destek için teşekkür ediyorum. Bu düşüncelerle Birinci Dünya Savaşı'nda yitirdiğimiz Osmanlı Ermenilerini bir kez daha saygıyla anıyor, yakınlarının acılarını paylaşıyor, hepinize en kalbi selam ve muhabbetlerimi iletiyorum."
Memurlar.Net
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