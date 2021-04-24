1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dışişleri Bakanı, Biden'in 'soykırım' ifadesine tepki gösterdi

ABD Başkanı Joe Biden 1915 Ermeni olayları için 'Soykırım' ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "Sözcükler tarihi değiştiremez, yeniden yazamaz. Tarihimiz hakkında kimseden ders alacak değiliz. Siyasi fırsatçılık barış ve adalete karşı en büyük ihanettir. Tek dayanağı popülizm olan bu açıklamayı tümüyle reddediyoruz." dedi.
 24 Nisan 2021 19:17
+Aa- Yazdır
Dışişleri Bakanı, Biden'in 'soykırım' ifadesine tepki gösterdi

Joe Biden açıklamasında, "Suçlamak için değil, tekrarlanmasın diye bu ifadeyi kullanıyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden, 46'ncı başkanlık seçimi sürecinde, 1915 olaylarına sözde 'soykırım' diyeceğini belirtmişti. ABD'deki 50 eyaletin 49'u 1915 olaylarını sözde 'soykırım' olarak tanırken, sadece Mississippi olayları tarihçilerin değerlendirmesi gerektiğini söylemişti. Joe Biden, Ermeni soykırımı ifadesini kullanan ilk ABD Başkanı oldu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(ABD Başkanı Biden'ın sözde soykırım ifadesi) Tek dayanağı popülizm olan bu açıklamayı tümüyle reddediyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, açıklamasında, "Sözcükler tarihi değiştiremez. Tarihimiz hakkında kimseden ders alacak değiliz." ifadelerine yer verdi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da "Biden yönetiminin 1915 olaylarını 'soykırım' olarak etiketlemesini kati surette reddediyoruz, en sert şekilde telin ediyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Vaka sayısı hızlı şekilde düşmeye başladı
24 Nisan 2021 19:25		 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maşalyan'a mesaj
24 Nisan 2021 18:58
Bakan Akar açıkladı! Teröristlere ait 460 hedef vuruldu
24 Nisan 2021 18:47		 Soylu'dan Barış Atay'a tepki: Sataşıyorsun sonra ağlıyorsun
24 Nisan 2021 18:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörün kökünü kazımakta kararlıyız
24 Nisan 2021 16:33		 MSB'den 'Komandolar Kuzey Irak'ta' paylaşımı
24 Nisan 2021 15:47
Gözler Kabinede: Ek tedbirler mi alınacak yoksa tam kapanma mı olacak?
24 Nisan 2021 15:19		 'Dış politika, bir ulusal politika olmak zorundadır'
24 Nisan 2021 14:55
Sözcü Kalın, Ermeni terörünün kurbanı olan şehit diplomatları andı
24 Nisan 2021 12:27		 Çelik: Diplomasi vizyoner köprüler kurmalıdır
24 Nisan 2021 06:06
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:25 - Vaka sayısı hızlı şekilde düşmeye başladı19:21 - Meteorolojiden bazı illerimiz için sağanak uyarısı19:19 - Kıbrıs Gazisi emekli başkomiser koronavirüse yenildi19:17 - Dışişleri Bakanı, Biden'in 'soykırım' ifadesine tepki gösterdi19:00 - Kredi kartı kullanımı Mart'ta arttı18:58 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maşalyan'a mesaj
18:56 - Korkudan otomobilde yaşıyor: 'Evime gidemiyorum'18:52 - Prof. Dr. Güçlü'den korkutan koronavirüs sözleri: Kalıcı olabilir18:47 - Bakan Akar açıkladı! Teröristlere ait 460 hedef vuruldu18:15 - Soylu'dan Barış Atay'a tepki: Sataşıyorsun sonra ağlıyorsun18:11 - İşte Thodex'teki şüpheli hareketleri fark eden yatırımcı!18:07 - Kripto parada bir şok daha! Sitesine erişilemiyor
17:30 - Hobi amaçlı aldığı 12 civcivle bir yılda kaz çiftliği sahibi oldu17:27 - Başkent meydanlarında ücretsiz internet ağı genişliyor17:23 - Antalya, konut almak isteyen yabancıların gözdesi17:18 - Kayseri'de iftar sofralarının ana yemeği: 'Fırın ağzı'16:53 - Diyarbakır'da heyecanla beklenen raylı sistem için ilk adım
16:46 - Kayseri ile Sivas için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Thodex'in firari CEO'suna Arnavutluk'ta operasyon
9 bin liraya kurye arıyorlar, bulamıyorlar
Vebitcoin CEO'su gözaltına alındı
Koronavirüse yakalandı, intihar etti
KYK burslarını kripto paraya yatırmışlar
Emekli bayram ikramiyesinde 3 alternatif
Vatandaş ucuz yağ tüketecek
Seçim için istifa eden memurun görevde dönüşüyle ilgili önemli karar
Kısıtlamada polisin muaflarla imtihanı
Dolandırıcılık oltasını 1 yıl önce sallamış!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Krakozya 1
dilin kemiği yok 4
eva cassidy 1
o ayrı 2
vatanseverlik testi soruları 3
seçici geçirgen 2
rağbet 2
öğrencilik bitişi ve iş başlangıcı arası boşluk 2
granül 2
sahura kadar uyanık kalan yazar 2
SON İLANLAR
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Antalya Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Kiptaş 2 İşçi Alacak
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 4 İşçi Alacak
Tokat Artova Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 16 İşçi Alacak
Manisa Gölmar Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam