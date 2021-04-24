Dışişleri Bakanı, Biden'in 'soykırım' ifadesine tepki gösterdi
|24 Nisan 2021 19:17
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Joe Biden açıklamasında, "Suçlamak için değil, tekrarlanmasın diye bu ifadeyi kullanıyoruz" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Joe Biden, 46'ncı başkanlık seçimi sürecinde, 1915 olaylarına sözde 'soykırım' diyeceğini belirtmişti. ABD'deki 50 eyaletin 49'u 1915 olaylarını sözde 'soykırım' olarak tanırken, sadece Mississippi olayları tarihçilerin değerlendirmesi gerektiğini söylemişti. Joe Biden, Ermeni soykırımı ifadesini kullanan ilk ABD Başkanı oldu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(ABD Başkanı Biden'ın sözde soykırım ifadesi) Tek dayanağı popülizm olan bu açıklamayı tümüyle reddediyoruz." dedi.
Çavuşoğlu, açıklamasında, "Sözcükler tarihi değiştiremez. Tarihimiz hakkında kimseden ders alacak değiliz." ifadelerine yer verdi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun da "Biden yönetiminin 1915 olaylarını 'soykırım' olarak etiketlemesini kati surette reddediyoruz, en sert şekilde telin ediyoruz" dedi.
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