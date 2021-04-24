Kıbrıs Gazisi emekli başkomiser koronavirüse yenildi
Antalya'nın Alanya ilçesinde Kıbrıs gazisi 68 yaşındaki emekli başkomiser Nusret Şahin, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
|24 Nisan 2021 19:19
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Alanya'da yaşayan 1 çocuk babası Kıbrıs gazisi emekli başkomiser Nusret Şahin (68), bir süre önce korana virüse yakalandı. İlçedeki özel bir hastanede tedavisi süren Şahin, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakıma alındı. Şeker hastası olduğu öğrenilen Şahin dün doktorların çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Kıbrıs gazisinin cenazesi ikindi namazının ardından korona virüs tedbirleri kapsamında Hacıbaba Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazede eşi Şenol Şahin ve kızı güçlükle ayakta dururken Şenol Şahin kısa süreli baygınlık geçirdi. Cenazeye asker ve polisler de katılırken Muharip Gaziler Derneği'ni temsilen Kıbrıs Gazisi Arif Albayrak da cenazeye katılarak Şenol Şahin'e başsağlığı diledi.
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