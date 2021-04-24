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Hatay'da freni boşalan vinç, 11 araca çarptı: 4 ölü, 4 yaralı

Hatay'da freni boşaldığı ve ardından devrildiği iddia edilen vincin, karşı yönden gelen ve park halindeki birçok araca çarpması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
 24 Nisan 2021 19:56
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Hatay'da freni boşalan vinç, 11 araca çarptı: 4 ölü, 4 yaralı

Hatay'da freni boşaldığı ve ardından devrildiği iddia edilen vincin, karşı yönden gelen ve park halindeki birçok araca çarpması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Yayladağı istikametinden Antakya'ya giden ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 AT 1509 plakalı kablo yüklü vinç, Harbiye Mahallesi'nde virajı alamayarak karşı şeride devrildi. Bu şekilde sürüklenen vinç, önce bir ağaca daha sonra karşı yönden gelen ve park halindeki 11 araca çarptıktan sonra durabildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, 2 kişi olay yerinde 2 kişi de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaralanan 4 kişinin ise kentteki hastanelerde tedavisi sürüyor.

Vincin freni boşaldığı için sürücüsü tarafından durdurulamadığı iddia edildi.

- Kazı anı güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan olay anı, bir apartman ve iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, süratle gelen vincin virajı alamayıp devrilerek karşı yöne geçtiği, önce ağaçlara sonra da seyir ve park halindeki araçlara çarptığı görülüyor.

Güvenlik kamerası kayıtlarda bir kamyonetin devrilen vincin çarpmasından saniye farkıyla kurtulduğu, arkasından gelen ticari taksiye ise vincin çarpma anı yer alıyor.
Anadolu Ajansı
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