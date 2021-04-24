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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlham Aliyev ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
 24 Nisan 2021 20:16
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlham Aliyev ile telefonda görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ve Aliyev görüşmede, son gelişmeler ışığında Türkiye ve Azerbaycan olarak hangi ortak adımların atılabileceği hususunda fikir teatisinde bulundu.
Anadolu Ajansı
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