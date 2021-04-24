Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık çalışanlarıyla iftar yaptı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sağlık çalışanlarıyla iftarda buluştu.
|24 Nisan 2021 20:42
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