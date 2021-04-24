CHP'li vekil Baltacı ile eşinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
CHP Kastamonu Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Hasan Baltacı, kendisi ile eşi Güneş Demirkıran Baltacı'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıklarını bildirdi.
|24 Nisan 2021 20:58
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Hasan Baltacı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kendisi ve eşinin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığını belirtti.
Sağlık durumlarının iyi olduğunu ve evlerinde dinlendiklerini aktaran Baltacı, "Lütfen maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyalım. İyi dileklerini ileten herkese teşekkür ederim. Sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle." ifadelerini kullandı.
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