Kocaeli Valiliği: O köpekler koruma altına alındı
|24 Nisan 2021 21:16
|+Aa- Yazdır
Valilikten yapılan açıklamada, Seyitaliler Mahallesi'nde C.T. tarafından bakılan çok sayıda köpeğin zor şartlarda tutulduğu yönünde ihbarların yapıldığı belirtildi.
Bu kapsamda Valilik koordinasyonunda çalışma yapıldığına değinilen açıklamada, Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, Kandıra Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü, Kandıra Belediyesi veteriner hekimi ile İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerinin derhal bölgeye gittiği aktarıldı.
Açıklamada, yapılan ilk değerlendirmelere göre, 5199 sayılı "Hayvanları Koruma Kanunu" gereğince hayvanların bulundukları alanların etolojik ortama uygun olmadığı, çevre ve insan sağlığını tehdit edebilecek koku olduğu tespit edildiği aktarılarak, "Hayvanların bulunduğu yerden tahliyesinin yapılması ve hayvanlarının alınarak Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine götürülmesi kararı verilmiştir. Sokak hayvanlarının daha sağlıklı bir ortamda hayatlarını devam ettirebilmeleri amacıyla 22 Nisan'da 83, 24 Nisan'da da 13 olmak üzere 96 köpek Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine sevk edilmiştir." ifadelerine yer verildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|MHP lideri Bahçeli'den ABD Başkanı Biden'a sert tepki
24 Nisan 2021 21:26
|Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık çalışanlarıyla iftar yaptı
24 Nisan 2021 20:42
|Fahrettin Altun'dan Joe Biden'ın açıklamalarına tepki
24 Nisan 2021 20:19
|Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlham Aliyev ile telefonda görüştü
24 Nisan 2021 20:16
|ABD Başkanı Joe Biden'dan 1915 olaylarına ilişkin açıklama
24 Nisan 2021 19:58
|Vaka sayısı hızlı şekilde düşmeye başladı
24 Nisan 2021 19:25
|Dışişleri Bakanı, Biden'in 'soykırım' ifadesine tepki gösterdi
24 Nisan 2021 19:17
|Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maşalyan'a mesaj
24 Nisan 2021 18:58
|Bakan Akar açıkladı! Teröristlere ait 460 hedef vuruldu
24 Nisan 2021 18:47
|Soylu'dan Barış Atay'a tepki: Sataşıyorsun sonra ağlıyorsun
24 Nisan 2021 18:15