1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Cemal Zehir: ABD, Türkiye'ye karşı elindeki son kozu harcadı

YTÜ Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cemal Zehir:- "ABD, uluslararası ilişkilerde Türkiye'ye karşı kullanmak üzere elinde bulundurduğu son kozu da harcamıştır. Artık kullanacak başka bir şeyleri kalmamıştır"
 24 Nisan 2021 22:17
+Aa- Yazdır
Cemal Zehir: ABD, Türkiye'ye karşı elindeki son kozu harcadı

Uzmanlar, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine ilişkin, bunun ABD'nin F-35, S-400 krizi ve Suriye'deki terör örgütlerine verdiği desteğin ardından beklenen bir gelişme olduğunu, bu açıklamanın zaten gergin olan Türk-ABD ilişkilerinde daha fazla gerilime yol açmayacağını düşünüyor.

ABD Başkanı'nın 1915 olaylarıyla ilgili açıklamasını değerlendiren uzmanlar, Biden'ın bir yandan Ermeni diasporasına verdiği seçim vaadini yerine getirdiği, bir yandan da Suriye'de terör koridoru kurulmasına müsaade etmeyen Türkiye'yi cezalandırmak için elindeki son kozu da harcadığı görüşünde.

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cemal Zehir, ABD Başkanı Biden'ın açıklamasının seçimlerde verilmiş bir vaadin yerine getirilmesi olarak görülmesi gerektiğini söyledi.

ABD'deki Ermeni diasporasının çok güçlü olduğuna dikkati çeken Zehir, özellikle seçimlerin kaderini belirleyen California oylarının, Ermenilerin yoğun çalışmalarıyla Demokratlar tarafına geçtiğini hatırlattı.

Zehir, Biden'ın açıklamasının tarihi hiçbir gerçeği değiştirmeyeceğine işaret ederek, "Bir başkanın sözleriyle bir millet soykırımcı olamaz. Böyle bir karar tarihi arşiv belgelerinin incelenmesi ve bilimsel çalışmalar sonucunda ancak verilebilir. Bugüne kadar yapılan bilimsel çalışmalar göstermiştir ki Ermeni soykırım iddiaları, asılsız bir yalandır." diye konuştu.

Ermenilerin büyük bir yalan ortaya attığını ve bu büyük yalanı güçlü diaspora vasıtasıyla propaganda diline dönüştürdüğünü belirten Zehir, "Günümüzde hem Amerikan hem Batı toplumları yürütülen kara propaganda kampanyaları ile ikna edilmişlerdir. Gerçek, tarihi belgelerle bunu ispat edemezler." değerlendirmesinde bulundu.

Zehir, ABD Başkanı'nın açıklamasının tarihi ve bilimsel açıdan hiçbir değerinin olmadığını vurgulayarak, uluslararası ilişkilerde Türkiye'ye karşı kullanmak üzere elinde bulundurduğu son kozu da tükettiğini kaydetti.

Bugün Suriye'deki terör örgütlerine her türlü desteği ABD'nin verdiğine dikkati çeken Zehir, "Türkiye, Suriye'de bir terör koridoru kurulmasını engellemek için savaş veriyor. Artık rakibimizin ABD olduğunu biliyoruz, Karabağ savaşında ABD desteğinin Ermenistan'dan yana olduğunu biliyoruz. 30 yıllık Ermeni işgalinde Minsk Grubu'nda olmasına rağmen ABD'nin sorunun çözümü için hiçbir şey yapmadığını biliyoruz." şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Zehir, Türk-Amerikan ilişkilerinde yeni bir sayfa açılacağı kanaatinde olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bugünkü Türkiye'nin elinde, alınan bu karara karşı atacak bazı adımları ve imkanları vardır. ABD ile NATO müttefikiyiz. Ancak bir düşmanla müttefik olunmaz. Daha üç gün önce F-35 projesinden Türkiye'yi çıkarmasından böyle bir açıklama geleceği belliydi. Bu gelişmeleri çok büyük felaket olarak görmemek gerekir, tarihi gerçeklerimiz ortadadır. ABD, uluslararası ilişkilerde Türkiye'ye karşı kullanmak üzere elinde bulundurduğu son kozu da harcamıştır. Artık kullanacak başka bir şeyleri kalmamıştır."

- "Türkiye'ye aba altından sopa gösteriyor"

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Türk-Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Haluk Selvi de Biden'ın bu kararı almasında Türkiye politikasının yattığını belirterek, Ermenilerle yakın ilişkiler içinde olan yeni ABD Başkanı'nın birçok kez bu meseleyi Senatoya taşıdığını anımsattı.

Biden'ın Türkiye karşıtı politika yürüterek bir anlamda aba altından sopa göstermeye çalıştığına işaret eden Selvi, "Biden, bu kararla Türkiye'ye düzen vermek, ABD politikalarına yanaştırmak istiyor. Öte yandan geçtiğimiz 10 yıl içinde Türkiye'nin kendi çizgisinde bir dünya siyaseti izlemesi, özellikle Orta Doğu ve Balkanlar'da kendi siyasetini inşa etmesinden duyulan rahatsızlığın da bu söylemin kullanılmasında etkili olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Selvi, Biden'ın açıklamasının Türkiye-ABD ilişkilerine kısa ve uzun vadede etkilerinin olacağına dikkati çekerek, kısa vadede Türk kamuoyunda ABD karşıtlığının artacağını ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Biden arasında gerçekleşecek olası görüşmenin bu gerginliği azaltabileceğini dile getirdi.

ABD'nin sözde soykırım ile ilgili somut adımlar atmasının çok olası görünmediğini anlatan Selvi, şöyle devam etti:

"Gerek Orta Doğu gerek Kafkasya politikaları açısından ABD, tam manasıyla Türkiye'yi gözden çıkaramaz. Bu açıklamayı sadece ufak bir gözdağı, uyarı olarak algılıyorum ama Türkiye hem içerideki hem dışarıdaki açıklamalar karşısında net bir şekilde tavrını ortaya koydu. Haklı olduğu bir konuda Türkiye boyun eğmeyecektir çünkü yaşanmamış olaylar üzerinden siyaset inşa etmek, Türkiye'ye düzen vermek ya da çizgiye çekmek kimsenin haddine değildir."

Bütün tarihi deliller ve bilgilerin 1915'te yaşanan olayların bir soykırım olmadığını ortaya koyduğunu vurgulayan Selvi, tarihçiler olarak bu konuyu siyasetçilerin değil, tarihçilerin tartışması ve konuşması gerektiğini kaydetti.

- "Bu gerginlik bir ay sürer, iki ay sonra bu konuyu konuşmuyor oluruz"

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Amerikan Araştırmaları Merkezi Müdürü Doç. Dr. Burak Kuntay da ABD Başkanı Biden'ın açıklamasının Türk-Amerikan ilişkilerinde devrim niteliğinde bir karar gibi algılanmaması gerektiğini söyledi.

ABD'deki 50 eyaletin 49'unun tüm alt kongrelerinde yani Senato ve Temsilciler Meclisinden sözde soykırım tasarısının geçirildiğini hatırlatan Kutay, ABD başkanlarının tarihte 3 kez buna benzer konularda bu tabiri kullandıklarını kaydetti.

Kutay, şu ana kadar bu hadisenin gündeme gelmemesinin veya 2019'a kadar Kongrede onaylanmamasının sebebinin hep Türkiye'nin jeopolitik öneminden kaynaklandığına dikkati çekerek, Beyaz Saray'ın S-400'ler ve Türkiye-Rusya yakınlaşmasından sonra, Türkiye'ye zarar verebileceğini düşündükleri en önemli konunun bu olduğunu ve bunun üzerinden Türkiye'nin üzerine gidip akıllarınca bir misillemede bulunduklarını söyledi.

Kutay, şunları ifade etti:

"Türk-ABD ilişkilerine yansıması nasıl olur? Bu soru bana 20 yıl önce sorulsaydı çok kötü şeyler olacağını söylerdim çünkü Türk-Amerikan ilişkilerinin çok yukarıda seyrettiği bir dönemdi. Dolayısıyla yere düşme payı vardı. Son 10-15 yıla baktığımızda Kuzey Irak'ta yaşananlardan FETÖ meselesine, Türkiye'ye uygulanan finansal baskıdan vize krizlerine kadar yaşanan olaylara baktığımızda ilişkilerin zaten dibe vurmuş durumda olduğunu görüyoruz.

Yani iki ülke ilişkilerinin düşme payı kalmadı ancak her şeye rağmen bu gerginlik bir ay sürer, iki ay sonra bu konuyu konuşmuyor oluruz."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Emniyetten diskoda eğlence iddiasına ilişkin açıklama
24 Nisan 2021 22:52		 MHP lideri Bahçeli'den ABD Başkanı Biden'a sert tepki
24 Nisan 2021 21:26
Kocaeli Valiliği: O köpekler koruma altına alındı
24 Nisan 2021 21:16		 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık çalışanlarıyla iftar yaptı
24 Nisan 2021 20:42
Fahrettin Altun'dan Joe Biden'ın açıklamalarına tepki
24 Nisan 2021 20:19		 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlham Aliyev ile telefonda görüştü
24 Nisan 2021 20:16
ABD Başkanı Joe Biden'dan 1915 olaylarına ilişkin açıklama
24 Nisan 2021 19:58		 Vaka sayısı hızlı şekilde düşmeye başladı
24 Nisan 2021 19:25
Dışişleri Bakanı, Biden'in 'soykırım' ifadesine tepki gösterdi
24 Nisan 2021 19:17		 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maşalyan'a mesaj
24 Nisan 2021 18:58
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:11 - Bolu'da 2 bin 155 adet 'sikke' ele geçirildi; 2 gözaltı22:54 - Beşiktaş 2 hafta sonra kazandı22:52 - Emniyetten diskoda eğlence iddiasına ilişkin açıklama22:20 - Rusya, Karadeniz'in üç bölgesine erişimi kapattı22:17 - Cemal Zehir: ABD, Türkiye'ye karşı elindeki son kozu harcadı22:15 - Koronavirüs çağrı sayısında 30 kat artış
22:12 - Prof. Dr. Özgümüş: Mutlaka çift maske kullanın21:46 - Rıza Kayaalp, 10. Avrupa şampiyonluğunu elde etti21:45 - 16 yaşındaki lise öğrencisi devrilen traktörün altında kaldı21:26 - MHP lideri Bahçeli'den ABD Başkanı Biden'a sert tepki21:16 - Kocaeli Valiliği: O köpekler koruma altına alındı20:58 - CHP'li vekil Baltacı ile eşinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
20:55 - 'Balıkesir, Türkiye'nin aromaterapi merkezi olacak'20:54 - Çır Şelalesi'nde ilkbahar güzelliği20:42 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık çalışanlarıyla iftar yaptı20:19 - Fahrettin Altun'dan Joe Biden'ın açıklamalarına tepki20:16 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlham Aliyev ile telefonda görüştü
20:01 - 31 yıldır insanlara, acılarını ve mutluluklarını ulaştırıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Vaka sayısı hızlı şekilde düşmeye başladı
Thodex'in firari CEO'suna Arnavutluk'ta operasyon
9 bin liraya kurye arıyorlar, bulamıyorlar
Koronavirüse yakalandı, intihar etti
Vebitcoin CEO'su gözaltına alındı
KYK burslarını kripto paraya yatırmışlar
Gözler Kabinede: Ek tedbirler mi alınacak yoksa tam kapanma mı olacak?
Kısıtlamada polisin muaflarla imtihanı
Vatandaş ucuz yağ tüketecek
Emekli bayram ikramiyesinde 3 alternatif
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
süper ay 3
öğrencilik bitişi ve iş başlangıcı arası boşluk 2
davul fırın 2
tekfur 3
çarpma bölme toplama çıkarma 4
23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı 3
Seğmen 1
psikolojik sorunları olan. 3
kaynak 4
yüreksiz 1
SON İLANLAR
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Antalya Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Kiptaş 2 İşçi Alacak
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 4 İşçi Alacak
Tokat Artova Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 16 İşçi Alacak
Manisa Gölmar Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam