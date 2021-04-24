Emniyetten diskoda eğlence iddiasına ilişkin açıklama
Antalya'da sokağa çıkma kısıtlamasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri hiçe sayılarak eğlence düzenlendiği iddia edilen diskonun salgın nedeniyle uzun süredir kapalı olduğu bildirildi.
|24 Nisan 2021 22:52
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Antalya Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından, bazı gençlerin Muratpaşa ilçesindeki diskoda 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında maske takmadan ve sosyal mesafe kuralına uymadan parti düzenledikleri ve bu anları paylaştıkları haberlerine ilişkin açıklamada bulunuldu.
Olayla ilgili inceleme yapıldığı belirtilen açıklamada, "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında Muratpaşa, eski Lara yolu bölgesinde eğlence görüntüleri paylaşılan diskonun pandemi nedeniyle uzun süredir kapalı ve tadilatta olduğu görevlilerimizce tespit edilmiştir." ifadesine yer verildi.
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