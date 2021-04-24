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Bolu'da 2 bin 155 adet 'sikke' ele geçirildi; 2 gözaltı

Bolu'da, polisin durdurduğu bir otomobilde yapılan aramada, Bizans dönemine ait olduğu düşünülen 2 bin 155 adet sikke ele geçirildi, yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.
 24 Nisan 2021 23:11
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Bolu'da 2 bin 155 adet 'sikke' ele geçirildi; 2 gözaltı

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, TEM yolunda yaptığı uygulama sırasında bir otomobili durdurdu. Otomobilde arama yapan ekipler, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen farklı boyut ve figürlerde 2 bin 155 adet sikke buldu. Ele geçirilen tarihi eserlere el konulurken, otomobildeki yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

DHA
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