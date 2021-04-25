1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

25 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları

25 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları
 25 Nisan 2021 00:00
+Aa- Yazdır
25 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Tenis Federasyonu İstanbul Tenis Merkezi'nde düzenlenen TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul kadınlar toprak kort turnuvasında tekler finalini izleyecek, final öncesi açıklamalarda bulunacak.

(İstanbul/16.30)

2- Süper Lig'in 37. haftası Helenex Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü, Gaziantep-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor ve Fenerbahçe-Kasımpaşa maçlarıyla tamamlanacak.

(Malatya/13.30/Gaziantep/16.00/İstanbul/16.00/20.30)

3- TFF 1. Lig'in 32. haftasında Adanaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor, Aydeniz Et Balıkesirspor-Ankara Keçiörengücü, Beypiliç Boluspor-Yılport Samsunspor, Akhisarspor-Altay, Tuzlaspor-Adana Demirspor, Bursaspor-İstanbulspor, Ankaraspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Altınordu-GZT Giresunspor, Menemenspor-Eskişehirspor maçları yapılacak.

(Adana/Balıkesir/Bolu/Manisa/İstanbul/Bursa/Ankara/İzmir/20.30)

4- Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 29. hafta; 2, 3. ve 4. gruplarda 33. hafta karşılaşmaları oynanacak.

5- Avrupa Güreş Şampiyonası, grekoromen stilde müsabakalarla tamamlanacak, şampiyonada 60, 67, 72, 82, 97 kilolarda repesaj ve final müsabakaları yapılacak.

(Varşova/17.00)

6- Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası İsviçre'de sona erecek, milli sporculardan Ferhat Arıcan paralel bar, Ahmet Önder paralel bar ve barfiks, Adem Asil barfikste final mücadelesine çıkacak.

(Basel/15.00)

7- ING Basketbol Süper Ligi'nin 30'uncu ve normal sezonun son haftasına Türk Telekom-TOFAŞ maçıyla devam edilecek.

(Ankara/15.15)

8- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Galatasaray, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Nesibe Aydın'ı konuk edecek.

(İstanbul/16.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Emniyetten 'diskoda eğlence' iddiasına ilişkin açıklama
24 Nisan 2021 22:52		 Cemal Zehir: ABD, Türkiye'ye karşı elindeki son kozu harcadı
24 Nisan 2021 22:17
MHP lideri Bahçeli'den ABD Başkanı Biden'a sert tepki
24 Nisan 2021 21:26		 Kocaeli Valiliği: O köpekler koruma altına alındı
24 Nisan 2021 21:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık çalışanlarıyla iftar yaptı
24 Nisan 2021 20:42		 Fahrettin Altun'dan Joe Biden'ın açıklamalarına tepki
24 Nisan 2021 20:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlham Aliyev ile telefonda görüştü
24 Nisan 2021 20:16		 ABD Başkanı Joe Biden'dan 1915 olaylarına ilişkin açıklama
24 Nisan 2021 19:58
Vaka sayısı hızlı şekilde düşmeye başladı
24 Nisan 2021 19:25		 Dışişleri Bakanı, Biden'in 'soykırım' ifadesine tepki gösterdi
24 Nisan 2021 19:17
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:08 - Memur, telefonla disiplin soruşturmasına çağrılabilir mi?00:04 - Sel taşkını araca zarar verirse belediye sorumlu tutulabilir mi?00:00 - 25 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları23:59 - Kripto paranın sicili kabarık23:45 - Virüsün şakası yok ağır yük altındayız23:20 - Bloomberg: Rezervdeki ilk satış yerel seçim öncesinde oldu
23:11 - Bolu'da 2 bin 155 adet 'sikke' ele geçirildi; 2 gözaltı22:54 - Beşiktaş 2 hafta sonra kazandı22:52 - Emniyetten 'diskoda eğlence' iddiasına ilişkin açıklama22:20 - Rusya, Karadeniz'in üç bölgesine erişimi kapattı22:17 - Cemal Zehir: ABD, Türkiye'ye karşı elindeki son kozu harcadı22:15 - Koronavirüs çağrı sayısında 30 kat artış
22:12 - Prof. Dr. Özgümüş: Mutlaka çift maske kullanın21:46 - Rıza Kayaalp, 10. Avrupa şampiyonluğunu elde etti21:45 - 16 yaşındaki lise öğrencisi devrilen traktörün altında kaldı21:26 - MHP lideri Bahçeli'den ABD Başkanı Biden'a sert tepki21:16 - Kocaeli Valiliği: O köpekler koruma altına alındı
20:58 - CHP'li vekil Baltacı ile eşinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Memur, telefonla disiplin soruşturmasına çağrılabilir mi?
Sel taşkını araca zarar verirse belediye sorumlu tutulabilir mi?
25 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
pijama paçasını çorabın içine sokmak 4
yerli aşı 3
çevko 1
yarım bıraktığımız kitaplar 2
tiktok tiktok 1
vaka i adiye 1
dolandırılmayı seven Türkler 5
sahura kadar uyanık kalan yazar 2
o ayrı 2
özgülemek 1
SON İLANLAR
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Antalya Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Kiptaş 2 İşçi Alacak
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 4 İşçi Alacak
Tokat Artova Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 16 İşçi Alacak
Manisa Gölmar Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam