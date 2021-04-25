Millet İttifakı, HDP'nin sözde soykırım açıklamasına tepki göstermedi
|25 Nisan 2021 01:26
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ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarının yıldönümüyle ilgili açıklamasında 'soykırım' sözcüğünü kullandı.
Dışişleri Bakanlığı "ABD Başkanı'nın radikal Ermeni çevreleri ile Türkiye karşıtı grupların baskısı altında 24 Nisan tarihinde yaptığı 1915 olaylarına dair açıklamayı kabul etmiyor ve en şiddetli şekilde telin ediyoruz." açıklamasında bulundu.HDP'nin bildirisine sessiz kaldılar
Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı konumundaki HDP gündüz saatlerinde yayınladığı skandal bildiride "Ermeni Soykırımı bu topraklarda yaşandı ve adaleti bu topraklarda sağlanmalıdır" ifadeleri yer aldı.
Bu bildiri sonrası Millet ittifakının bileşenleri İYİ Parti, Saadet Partisi ve CHP, HDP aleyhinde bir açıklama yapmadı.
HDP'ye ses çıkartamayan muhalefet ABD'ye yüklendi
1915 olayları ile ilgili Joe Biden'ın yazılı açıklamasındaki aynı dil ve argümanları kullanan HDP karşısında tek kelime edemeyen CHP-İP ve SP, Biden'a sert tepki gösterirken AK Parti'yi suçlar dil kullanmaları dikkat çekti.
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