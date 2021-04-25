Eşini bıçakla öldüren koca, evi ve aracını ateşe verdi
|25 Nisan 2021 06:37
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İddiaya göre, Bahçelievler Mahallesi 711. Sokak'taki 3 katlı apartmanın birinci katında oturan M.D. (75) ile eşi K.D. (56) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. M.D, eşini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı.
M.D, daha sonra doğalgazı açarak önce evini, ardından da sokaktaki aracını ateşe verdi.
Ev ve araçtaki yangını gören komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri ev ve araçtaki yangına müdahale etti. M.D. de bu sırada itfaiye ekipleriyle araçtaki yangının söndürülmesi için uğraş verdi.
Polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen koca M.D, evde eşinin de olduğunu söyledi.
İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak sağlık ekipleriyle eve girdi.
K.D'nin mutfakta hareketsiz yattığını fark eden sağlık ekipleri, kadının vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbesiyle yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kadının cenazesi, Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırıldı.
M.D'nin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.
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