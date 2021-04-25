Kapatılan işletmeler kira vermeyecek
|25 Nisan 2021 07:05
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Yargı Reformu Paketi kapsamında Borçlar Kanunu'nda yapılacak değişiklikle; salgın, olağanüstü durumlar, terör ve savaş gibi hallerde kapatılan iş yerleri, idarenin kararı ile kapalı kaldıkları süreye ilişkin kiradan sorumlu olmayacak.
Bu düzenleme herhangi bir olağanüstü durum nedeniyle faaliyetlerine ara verilen tüm iş yerlerini kapsayacak. Örneğin, salgın nedeniyle kapatılan kafe-restoranlar gibi işyerleri, kapalı kaldıkları süreye ait kira bedelini mülk sahibine ödememe hakkına sahip olacak.
AK Parti'nin hukukçu kurmayları "Özellikle salgın döneminde de görüldü ki, kapatıldığı için binlerce iş yeri, kirasını ödeyemedi. Mevcut mevzuata göre kiralayan ile kiraya veren arasındaki bu tip uyuşmazlıklar ancak mahkeme yoluyla çözülebiliyor. Yeni düzenleme ile mahkemeye gitmeden, kapalı kalınan süreye ilişkin adım atılıyor" değerlendirmesini yaptı.
Yücel Kayaoğlu
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