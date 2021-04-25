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Kripto parada kanuni düzenleme iki haftaya tamam

Kripto paranın net tanımı yapılacak. Türkiye'nin bu teknolojide ilerleyebilmesi için gerekli kurallar belirlenecek. Böylece beyin göçü önlenecek. Suç teşkil edebilecek durumlarla ilgili de para takip mekanizması oluşturulacak. Sermaye şartı, vergi ve ceza gibi diğer tedbirler tanımlanacak.
 25 Nisan 2021 07:14
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Kripto parada kanuni düzenleme iki haftaya tamam

Türkiye'deki kripto para işlem platformlarının teker teker kapanması ve yüzbinlerce vatandaşın mağdur olması, yeni düzenlemeleri gündeme getirmişti. Milyar dolarlık vurgun ve işin içine terör örgütlerinin de girmesi üzerine, kapsamlı bir düzenleme üzerinde çalışılıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası, SPK ve BDDK'nın yürüttüğü kanuni düzenleme çerçevesinin iki hafta içinde tamamlanacağı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre gerek kamu gerek özel kuruluşlar olmak üzere toplumdan görüşler alınarak ilerleniyor. Kripto varlıklara yönelik net tanımlar yapılacak. Girişimcilerin bu ekosistemde yine yer alabilmeleri, inovasyonlarını yapabilmeleri, buralardan istihdam çıkması ve Türkiye'nin finans teknolojilerinde ilerleyebilmesi için gerekli kurallar belirlenecek. Böylece Türkiye'nin bu teknolojiden geri kalması ve bu alanda beyin göçü önlenecek.

Diğer taraftan kripto para platformlarından suç teşkil edebilecek, kara para aklamaya ve terör finansmanına sebep olabilecek durumlarla ilgili tedbirler gelecek. Burada özellikle yurt dışı para transferleri ve döviz talebinin takibi üzerinde çalışılıyor. Bu konuda Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) da geçtiğimiz günlerde kripto varlık alım-satım platformlarından çeşitli bilgiler istemiş ve bu da, piyasaya yönelik sıkı düzenlemelerin gelebileceğine işaret etmişti. İşlem platformlarına sermaye şartı ve bir denetleyici otoriteye tabi olmaları yükümlülüğü de getirilecek.

DÜNYA UYGULAMALARI

Bu arada dünya örneklerine bakıldığında değişik uygulamalar dikkat çekiyor. ABD, milyon dolar ve üzerinde kazanç elde edenlere yüzde 40'ın üzerinde vergi getirmeye hazırlanıyor. İngiltere, Bitcoin'i kanuni bir para olarak tanımadı. Fransa, ödemelerde Bitcoin kabulüne izin verdi, kripto para işlemlerine de vergi uygulamıyor. Almanya da Bitcoin'i bir ödeme aracı olarak tanıdı. Güney Kore ve Malta, kripto para birimlerinin regülasyonunu kanunlaştırdı. ABD, Çin ve Hindistan'daki otoritelerin yaklaşımı da paralellik gösteriyor.
Türkiye
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