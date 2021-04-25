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Kripto parada FETÖ'nün kriptoları işin içinde

Fetullahçı Terör Örgütünün gelir kaynaklarında ve para transferinde 'kripto para'yı kullandığı, bu yolla himmet topladığı ve yandaşlarını finanse ettiği ileri sürüldü. Denetimi ve takibi mümkün olmayan kripto paraların örgüt tarafından özellikle seçildiği, Thodex vakasında da görüldü. Afrika'da çok aktifler. Merkez üsleri Nijerya.
 25 Nisan 2021 07:23
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Kripto parada FETÖ'nün kriptoları işin içinde

Türkiye'de kripto para piyasalarında başlayan dolandırıcılık krizi büyürken perde arkasında çok farklı gelişmeler yaşanıyor. Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) özellikle darbe girişiminin ardından gelir kaynaklarında ve para transferinde "kripto para ticaretinin" ilk sıraya yerleştiği belirtiliyor. Bu işlemlerin de yine kripto FETÖ'cüler tarafında yürütüldüğü ifade ediliyor. Gazetemize konuşan kaynaklar "Bu yolla halen himmet parası toplanıyor. Ayrıca kripto para ticareti ile büyük karlar elde ettiler. Bu ticaret bir banka sistemi üzerinden yapılmıyor. Dolasıyla Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) gibi kurumlar atlatılabiliyor. Bu durum, örgüt için büyük avantaj sağlıyor. Örgüte yalnızca Türkiye'den her yıl milyarlarca dolar para akıyor" dedi.

FETÖ yapılanmasının dijital dünyayı çok iyi kullandığı belirten kaynaklar "15 Temmuz sürecinde örgütün siber yapılanması yurtdışına kaçırıldı. Bu, CIA destekli bir beyin takımıydı. O dönemden sonra bu ekip kripto para sektörüne entegre edildi. FETÖ'nün ilk kripto para borsası Nijerya'da kuruldu. Afrika ülkelerinde aktif haldeler. Dünyadaki kripto para trafiğinin büyük kısmı Nijerya üzerinden kontrol ediliyor" açıklaması yaptı.

THODEX TESADÜF DEĞİL

Kaynaklar, "Thodex'in Türkiye'de faaliyet gösterip ve ABD'den ilk lisans alan şirket olmasının tesadüf olması beklenemez. Bu denli büyük bir operasyonun altında FETÖ'nün parmağı olduğu aşikar. Geçtiğimiz yıllarda örgütün gelir kaynaklarına yönelik yapılan operasyonlarda birçok kripto para trafiğine de rastlandığını gördük. MASAK ekipleri düzenlediği operasyonlarda bazı şirketlerin bilgisayar kayıtlarında kripto para cüzdanı şifrelerine rastladı. Bu yolla büyük para transferleri yapıldığı ortaya çıktı. FETÖ, kripto para trafiğinden yalnızca para kazanmıyor. Aynı zamanda Türkiye'de birçok kurum ve kuruluşu da fonlamaya devam ediyor. Yeni siyasi yapılanmalar, muhalif medya ve bazı düşünce kuruluşları bu para trafiğinin içinde. Türkiye'de kriz var algısı ile vatandaşların tedirgin olması ve kısa yoldan para kazanma hayali kurması bir operasyondur. Kripto paraların büyük kazanç elde edilen bir yatırım aracı olduğu söylemleri de bunun devamında olan bir plandır. Örgüt son 5 yılda bu yolla yalnızca Türkiye değil birçok ülkeden büyük gelir elde etti" şeklinde bilgi verdi.

BÜYÜK ÇÖKÜŞ YAŞANDI

Kripto paralarla ilgili içeride ve dışarıda arka arkaya yaşanan şoklar, ciddi değer kayıplarını beraberinde getirdi. ABD'nin vergi hazırlığı ve Türkiye'deki dolandırıcılık vakaları başta olmak üzere birçok gelişmenin etkisiyle kripto paralar, son günlerde yatırımcısına kaybettiriyor. İki hafta önce 65 bin dolara yaklaşarak bütün zamanların en yüksek seviyesine tırmanan Bitcoin, dünkü işlemlerde 48 bin dolar sınırına çekildi. 15 günde zirve noktasına göre yüzde 20'nin üzerinde değer kaybeden Bitcoin, 50 bin dolar psikolojik sınırını da aşağı yönlü kırmış oldu. Diğer kripto paralarda da yüzde 10-40 arası değer kayıpları yaşandı. Otoriteler, yatırımcılara "Dikkatli olun" çağrısı yaptı.

KAAN ZENGİNLİ

Türkiye
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