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Bildiri fikri Açımuz'dan destek Biren'den

104 emekli amiralin darbe bildirisinin hazırlanış süreci WhatsApp'taki mesaj trafiğiyle deşifre oldu. Bildiri fikrini 26 Mart'ta Metin Açımuz ortaya attı. Işık Biren "Gazeteye ilan bile verebiliriz" diyerek Açımuz'u destekledi. Bildiriye "Yüce Türk Milleti" ifadesini ise İlker Güven koydurdu.
 25 Nisan 2021 07:32
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Bildiri fikri Açımuz'dan destek Biren'den

104 emekli amiralin darbe imalı bildirisinin hazırlanış süreci, incelenen dijital materyaller ve mesajlarla deşifre edildi. Mesajlara göre, bildiri konusu ilk ADMEK-2 isimli WhatsApp grubunda "sarıklı amiral" haberleri üzerine konuşulmaya başlandı. Bildirinin hazırlanma fikrini emekli amiral Metin Açımuz ortaya attı. Açımuz, 26 Mart'taki mesajında, "A kamarası olarak bir deklarasyon yayınlayarak bunu protesto edemez miyiz?" diye sordu. Açımuz'a ilk desteği emekli amiral Işık Biren verdi. Biren, "Deniz Kuvvetleri gibi bir kurumda böyle yobazlıklara izin verilemez. Protesto mesajları ile kınamalıyız. Hatta gazeteye ilan bile verebiliriz" dedi.

İMZA ATACAĞIM BİLDİRİ BEKLİYORUM

28 Mart'ta bildirinin henüz hazırlanmaması nedeniyle Nurhan Kahyaoğlu, "Ben hala altına imza atacağım bir basın bildirisi bekliyorum. Bu kadar güzel yazı yazan sayın amirallerimin kaleme alacağı bir bildiri halen ortaya konmadı. Bu beni çok ama çok üzüyor. Bu içimize sinecek mi?" mesajını paylaştı. Buna karşı bildiride imzası bulunan Necati Kurt, "Elbette üzülmemek, sindirmek mümkün değil ama yine de sağduyulu davranmak uygun olur düşüncesindeyim. Bildiri yayınlamak ciddi iştir" karşılığını verdi.

MONTRÖ'YÜ DEVREYE SOKTULAR

"Sarıklı amiral" ve "Harp Okulu giriş kriterleri" hakkında bildiri hazırlanması planlansa da bu yeterince kabul görmeyince "Montrö" fikri ortaya atıldı. Işık Biren ile görüşen Ergun Mengi, "sarıklı amiral" ile ilgili bir uzlaşının olmadığını kaydederek, öznesi Montrö olan bir açıklama yapılıp yapılamayacağını sordu. Biren'in "Yaz" demesi üzerine çalışmalara başlayan Mengi, Montrö üzerine kapsamlı bir bilgi notu hazırlayıp gruptan paylaştı ve bildiri için emekli amirallerle görüşmeler yapmaya başladı.

"YÜCE TÜRK MİLLETİNE" İFADESİ

Bildiri, amirallerin WhatsApp grubunda aşama aşama paylaşıldı ve yapılması istenen değişiklik önerileri alındı. Atilla Kıyat, Mustafa Özbey, Alper Tezeren, İlker Güven, Ali Yüksel Önel gibi isimler, taslak üzerinde önerilerde bulundu, eklenmesini istedikleri ifadeleri bildiriye ekledi. 2 Nisan'da "aksi halde", 3 Nisan'da ise "Yüce Türk Milletine" ibareleri bildiriye eklendi. Bu iki ibare darbe çağrıştırdığı için tepki çekmişti. "Yüce Türk Milletine" başlığını emekli amiral İlker Güven'in attırdığı tespit edildi. Bildiriye 3 Nisan'da son hali verilerek paylaşılması sağlandı. Mengi, 3 Nisan'da attığı bir mesajda, "Doküman bir hukukçu tarafından incelendi ve çok temiz olarak değerlendirildi" bilgisini verdi.

Bunlar eklenmemiş

Bildiride imzası olan emekli amiral Ömer Akdağlı'nın, Ergun Mengi'ye gönderdiği mesaj dikkat çekti. Yüksek Askeri Şura'nın yerini "Yüksek Sivil Şura"nın aldığını savunan Akdağlı, 2009-2010 sonrası FETÖ'cülerin siyasi dayatmayla terfi ettirildiğini ileri sürdü. "Kuvvet komutanlarının terfiler üzerinde çok az bir etkisinin kaldığını düşünüyorum" diyen Akdağlı, bir süre sonra ordunun devrim muhafızlarına benzeyeceğini iddia etti. Mengi ise Akdağlı'nın değerlendirmelerine, "Bu kadar ayrıntılı bir görüşün bu grupta uzlaşı bulacağını sanmıyorum. Bu nedenle (..) kısa basit bir şey yazmak istedim" cevabını verdi.

ABDULLAH SARİCA - OSMAN ÖZGAN
Yeni Şafak
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