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Gaziantep forması giyen 3 futbolcuya yasa dışı bahis iddiası

Gaziantep FK forması giyen Günay Güvenç, Bilal Başacıkoğlu ve Enver Cenk Şahin'in, Gaziantep-Kasımpaşa maçında yasa dışı bahis sitelerinden Kasımpaşa lehine bahis oynadığı iddia edildi. 2-2 sonuçlanan maçta Kasımpaşa'nın 2 gol atarına bahis oynadığı ifade edilen oyuncular, canlı yayına bağlanarak dikkati çeken açıklamalarda bulundu.
 25 Nisan 2021 07:40
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Gaziantep forması giyen 3 futbolcuya yasa dışı bahis iddiası

Süper Lig'de Gaziantep FK forması giyen 3 futbolcunun rakip takım lehine bahis oynadığı iddia edildi.

TV100 ekranlarında yayınlanan VAR odası programında futbol yorumcusu Emre Bol gündemi sarsacak bir iddiada bulundu. Bol; Gaziantep-Kasımpaşa maçında, Gaziantep forması giyen Günay Güvenç, Bilal Başacıkoğlu ve Enver Cenk Şahin Kasımpaşa lehine '2 gol atarına' bahis oynadığını ifade etti.

18 Nisan Pazar günü oynanan maç 2-2'lik eşitlikle sona ermişti.

"Midem bulandı"

Programda 2-2 berabere biten Gaziantep FK-Kasımpaşa maçıyla ilgili yazışmalar ve banka dekontlarını yayınlayan Emre Bol şu ifadeleri kullandı:

"Bu üç arkadaşımız gitmişler yasa dışı bahis oynamışlar. İddiaya göre ayın 18'inde oynanan karşılaşmada üç arkadaşımız Kasımpaşa 2 gol atar oynamış.Ben maçı defalarca seyrettim. Kimse kusura bakmasınbenim midem bulandı. Tuhaf bir maç. Kaleci Günay'ın neredeyse kendi kalesine attığı bir gol var. Sıkıntılı bir maç."

Gündeme yansıyan ifadeler sonrası yayına bağlanan Gaziantep FK futbolcuları açıklamalarda bulunurken iddiaları yalanladı.

Günay Güvenç'in ifadeleri:

Arkadaşım evime gelmişti. Canı sıkılmış, tombala oynamak istemiş. Benden 10 bin lira istedi ben de verdim o da siteye yatırmış. Sonra kurtarmak için 20 bin TL, 40 bin TL daha yatırıyoruz. Parayı geri iade etmek için; '80 bin TL'ye tamamlayın' dediler.

Enver Cenk Şahin'in ifadeleri:

Günay abi beni aradı Vakıfbank hesabın var mı dedi var abi dedim. Şu IBAN'a 20.000 lira gönderir misin dedi. Ben de gönderdim, sonra yine aradı 40.000 lira gönderir misin dedi gönderdim. Sonra beni tekrar aramış, ben uyuyunca Günay abi Bilal Başakçıoğlu'ndan para istemiş o da öyle yatırmış.

Bilal Başacıkoğlu'nun ifadeleri:

Arkadaşlarla PlayStation oynuyordum. Günay abi Ziraat Bankası hesabın var mı diye sordu. Ben de var dedim. Abimiz, kaptanımız olduğu için gönderdim. Aklımdan hiç başka bir şey geçmedi.
Yeni Şafak
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