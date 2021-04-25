En az iki hafta daha kapanalım

Kovid-19'a ilişkin vaka tablosu, yarın sona erecek iki haftalık kısmi kapanmanın devam etmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Uzmanlar daha sıkı tedbir bekliyor. Vaka sayılarında biraz gerileme yaşasan da hasta sayısının günlük 3 binin üzerine çıkması, vefatların 350 bandında seyretmesi, yoğun bakımda doluluk oranlarının yüzde 70' bulması, ağır hasta sayısının 3 bin 500'e yükselmesi dikkate alındığında tehlikenin henüz geçmediği anlaşılıyor.

AĞIR BEDELLER ÖDEYEBİLİRİZ

Uzmanlar, vaka artış hızında yaşanan düşüşün korunması gerektiğini belirtiyor. Türkiye virüsün yayılma hızını kontrol altına almazsa başta turizm olmak üzere birçok sektörde ağır bedeller ödeyebilir. Bilim insanları da Yeni Şafak'a iki haftalık kısmı kapanmayı ve alınan uygulamaların devam etmesi yönünde görüşlerini aktardı.

DAHA SIKI TEDBİRLERE İHTİYAÇ VAR

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, "Geçtiğimiz 2 haftada günlük vakaların 60 binden 50 bine ancak inebilmesi, daha sıkı tedbirlere ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Pozitif vakaların daha aşağıya çekilebilmesi ancak kısıtlamaların daha kapsamlı olarak bayramı da içerisine alacak şekilde planlanması ile mümkün olabilecek" dedi.

BAYRAMDA TAM KAPANMA

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı ise "Kısıtlamalar devam etmeli. Kamuda ve özel şirketlerde online çalışma yaygınlaştırılabilir. Biraz toplu taşımayı ve trafiği de azaltmak lazım. Diğer kurallar geçerli olarak devam etmelidir. Vaka artış hızı şu anda azaldı. En yüksek piki atlattık. Yoğun bakım hastaları olduğu için ölüm vakaları artacaktır. Böyle 300-400 bandında devam eder. Günlük vaka sayıları azalarak hastaneye yatış azalacaktır. Aşılanmanın hem de kısıtlamaların etkisi ile iki hafta içinde belirgin düşüş olacaktır. Bayrama kadar böyle devam edecektir. Bayramda daha fazla bulaşı engellemek için tam kapanma o zaman olabilir. Hızlı aşılanmaya devam etmelidir" şeklinde konuştu.

KISITLAMA DEVAM ETMELİ

Kocaeli Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sıla Akhan da "Kısıtlamaların bu şekilde devam etmesi gerekir. Çünkü sayılar 50 bin bandında devam ediyor. Tepe noktasını gördük. Dalganın fazla kolu var. Bir taraftan aşı yapıyoruz. En azından bu şekilde önlemlerle devam etmemiz gerekir. Aşılama iyi gidiyor. Aşı çeşitleri var. Sırası gelenler aşılanıyor. Kim olmak istiyorsa aşılanıyor. Mutasyonlar değişmeden bir yere evrilmeden aşılamamız hızlı şekilde yapmamız lazım" ifadesini kullandı.

600 bin kişi virüs yayıyor

Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Nurgül Ceran "Kısıtlamaların devam etmesi gerekir. İstenilen şeyi almadık. Kapatmalar belki iki hafta sonra anlaşılır. Çok yüksek vakalar olduğu için böyle devam edersek daha yavaş yavaş sayılar azalacak. Belki tam kapatma da gelebilir. Yeni hasta sayımız çok fazla. Kısıtlama devam eder belki kısıtlamalar daha da artabilir. Aile bulaş çok fazla. İnsanlar farkında olmadan belirtiler ortaya çıkmadan önce bulaştırıyor. En çok da bunlardan oluyor. Aile içinde bir şey olmaz, diye evde maskesiz duruyor. Herkes birbirini enfeksiyon taşıyan biri olarak görmesi gerekir. Toplumda her gün 60 bin vaka oluyor. Bunlar 10 gün taşısa virüsü aynı anda 10 gün öncenin enfektesi 600 bin kişi virüsü taşıyor. Yüzde 1'i her gün enfekte. Aramızda dolaşanların çoğu enfeksiyon taşıyor. O nedenle karşımızdaki kişilerden birini enfeksiyon taşıdığını düşünerek o şekilde önlem almalıyız. Maske takmak çok önemli" diye konuştu.

Yasemin Asan