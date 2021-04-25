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Jandarma istedi Bakanlık kurdu: Cep'ten çığ uyarısı

Tarım Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı'nın talebi üzerine çığ altında kalma felaketlerinin önüne geçmek için cep telefonundan uyarı sistemi kurdu.
 25 Nisan 2021 08:05
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Jandarma istedi Bakanlık kurdu: Cep'ten çığ uyarısı

Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Nurettin Taş, TBMM İklim Araştırma Komisyonu'na bilgi verdi.

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre; Çölleşme, erezyon, sel ve çığ gibi doğal felaketlere karşı yürütülen çalışmaları anlatan Taş, özetle şu bilgileri verdi:

TOPRAKLAR KAYBOLUYOR

Çölleşmeye duyarlılık haritamızda, ülkemizin yüzde 18'i zayıf, yüzde 50'si orta, yüzde 22'si de yüksek derecede çölleşme riskiyle karşı karşıya. Çölleşmeyle mücadele kapsamında 500 milyon ton olan akarsularla taşınan toprak miktarını 2021 itibarıyla 140 milyon tona düşürdük. 2023'te hedef 130 milyon tona düşürmek. Havza bazındaki kaybolan toprak miktarı çalışmasını, gerekirse tarım parselleri üzerinde de yapacağız. Yani beş yılda değil, artık gerekirse yıllık olarak da biz kaybolan toprak miktarlarımızı çıkarmış olacağız.

SEL İÇİN ÖNLEM

Giresun'daki sel faciası sonrasında beş proje hazırlayarak kurumlara ilettik. Sel zararlarının azaltılmasında en önemli etken yukarı havzalarda çalışma yapmaktır, bunu yapmadan altta yaparsanız sel kontrolünde çok fazla etkili olmaz. Üst havzalardan başlayarak alta doğru çalışmalarınızı indirmeniz gerekiyor.

UYARI VE YÖNLENDİRME

Çığ ve toprak kaymaları konusunda Jandarma Genel Komutanlığımızın, güvenli yürüyüş güzergahlarının belirlenmesi noktasında belirle bölgelerle alakalı talebi oldu. Biz bu talebi ülkemizin tamamına yaydık, çığ alanlarını tespit ettik. Bununla da kalmadık, cep telefonu uygulaması için mobil yazılımını yazdık. Bu mobil yazılımda, bulunmuş olduğunuz konum eğer ki çığ bölgesinde bulunuyorsa cep telefonu sizi uyarıyor, titreşime geçiyor ve 'Bulunmuş olduğunuz alan çığ bölgesidir, en yakın güvenli bölgeye çıkın' diye telefonunuza uyarı geliyor. Aynı şekilde cep telefonunda erozyonla ilgili hem miktarı veriyor hem de alınacak önlemlerle alakalı yönlendirme yapıyor.

UZAYDAN ARAZİ TAKİBİ

Ulusal Arazi Örtüsü/Kullanımı Sınıflandırma ve İzleme Sistemi'ni(UASİS) TÜBİTAK'la yapıyoruz. 56 türümüz var. Bu 56 türden TÜBİTAK BİLGEM'le yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde burada arazi değişimlerini ortaya koyacağız. Yani ülkemizde herhangi bir arazi değişimi olduğunda bu 56 sınıfla alakalı arazi değişimini ortaya koymuş olacağız. Gerektiğinde 15 günlük ülkemizle alakalı arazi örtüsündeki değişimleri ortaya koymuş olabileceğiz UASİS Projesi'ni bitirdiğimizde.
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