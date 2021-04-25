Prof. Mehmet Ceyhan: Tünelin ucunda ışık var
|25 Nisan 2021 08:20
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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan şunları söyledi:
2 AYDA DA TEKRARLIYOR
Şu yanılgıdan kurtulmamız lazım: 'Ben hastalık geçirdim' deyip buna güvenmeyin. Hastalık istenilen düzeyde bağışıklık sağlamıyor. Bizim 3'üncü defa enfeksiyon geçiren çok hastamız var. Mutant virüs bildiğimizi sandığımız bazı şeyleri de şüphe ile karşılamamıza neden oldu. Bunlardan bir tanesi de geçirilen hastalığın 6 ay koruması. Hastanemizde hastalıktan 2 ay sonra tekrar hastalık geçiren kişiler var. 'Şu kadarı hastalık ile bağışıklık kazanır, şu kadarını da ben aşılarım' diye hesap yaparsak, Hindistan bunu yaptı, büyük bir patlama yaşarız. Aşı ve tedbiri birlikte yürütmeden vaka sayısının azalması mümkün değil. Biz '6 ay bekleyin' diye söylüyorduk, mutant virüs ile ortaya çıkan vakalarda daha erken hastalanmalar olduğunu görüyoruz; aşıyı da belki 6 ay sonra değil, daha erken sürede yapmamız gerekecek.
BUNLAR RİSKLİ YAKLAŞIM
Önlemler ile vaka sayısı azalıyor gibi çıkar ve önlemler kaldırılırsa ya da halk gevşetirse önlemleri, bir süre içerisinde büyük bir patlama yaşayabileceğimizden korkarım. Bunlar daha sonra riski artıran yaklaşımlar. Biz günde 30 bin aşılama ile aşının etkisini gözlemleyemeyiz açıkçası. Önlemlerin daha sıkı olması lazım, halkın bu önlemlere daha sıkı sarılması lazım. Artık ucunda ışığın göründüğü tüneldeyiz. Ne kadar erken toplumun yüzde 70-75'ini aşılayabilirsek o kadar çabuk kurtulacağız salgından.
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