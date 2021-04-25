1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Prof. Mehmet Ceyhan: Tünelin ucunda ışık var

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesiyle ilgili "Halkın önlemlere daha sıkı sarılması lazım. Artık ucunda ışığın göründüğü tüneldeyiz" dedi.
 25 Nisan 2021 08:20
+Aa- Yazdır
Prof. Mehmet Ceyhan: Tünelin ucunda ışık var

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan şunları söyledi:

2 AYDA DA TEKRARLIYOR

Şu yanılgıdan kurtulmamız lazım: 'Ben hastalık geçirdim' deyip buna güvenmeyin. Hastalık istenilen düzeyde bağışıklık sağlamıyor. Bizim 3'üncü defa enfeksiyon geçiren çok hastamız var. Mutant virüs bildiğimizi sandığımız bazı şeyleri de şüphe ile karşılamamıza neden oldu. Bunlardan bir tanesi de geçirilen hastalığın 6 ay koruması. Hastanemizde hastalıktan 2 ay sonra tekrar hastalık geçiren kişiler var. 'Şu kadarı hastalık ile bağışıklık kazanır, şu kadarını da ben aşılarım' diye hesap yaparsak, Hindistan bunu yaptı, büyük bir patlama yaşarız. Aşı ve tedbiri birlikte yürütmeden vaka sayısının azalması mümkün değil. Biz '6 ay bekleyin' diye söylüyorduk, mutant virüs ile ortaya çıkan vakalarda daha erken hastalanmalar olduğunu görüyoruz; aşıyı da belki 6 ay sonra değil, daha erken sürede yapmamız gerekecek.

BUNLAR RİSKLİ YAKLAŞIM

Önlemler ile vaka sayısı azalıyor gibi çıkar ve önlemler kaldırılırsa ya da halk gevşetirse önlemleri, bir süre içerisinde büyük bir patlama yaşayabileceğimizden korkarım. Bunlar daha sonra riski artıran yaklaşımlar. Biz günde 30 bin aşılama ile aşının etkisini gözlemleyemeyiz açıkçası. Önlemlerin daha sıkı olması lazım, halkın bu önlemlere daha sıkı sarılması lazım. Artık ucunda ışığın göründüğü tüneldeyiz. Ne kadar erken toplumun yüzde 70-75'ini aşılayabilirsek o kadar çabuk kurtulacağız salgından.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Doktor anne, hafızası silinen kızına hayatı baştan öğretti
25 Nisan 2021 08:45		 Jandarma istedi Bakanlık kurdu: Cep'ten çığ uyarısı
25 Nisan 2021 08:05
İklimde olağanüstü 20 yıl yaşanacak
25 Nisan 2021 07:57		 En az iki hafta daha kapanalım
25 Nisan 2021 07:50
Meteorolojiden bölge bölge sağanak uyarısı- Haritalı
25 Nisan 2021 06:57		 Prof. Dr. Özgümüş: Mutlaka çift maske kullanın
24 Nisan 2021 22:12
CHP'li vekil Baltacı ile eşinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
24 Nisan 2021 20:58		 Meteorolojiden bazı illerimiz için sağanak uyarısı
24 Nisan 2021 19:21
Kıbrıs Gazisi emekli başkomiser koronavirüse yenildi
24 Nisan 2021 19:19		 Korkudan otomobilde yaşıyor: 'Evime gidemiyorum'
24 Nisan 2021 18:56
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:45 - Köyün kadınları ekmek satarak 1,5 milyon liralık cami için katkıda bulundu09:34 - Osmaniye'ye şehir hastanesi gibi devlet hastanesi09:25 - Kabine yarın toplanıyor: Bayramda kısıtlama olacak mı?09:15 - Biden'e tepki yağdı: Büyük bir iftira, yalan, karalama09:00 - Thodex'in sahibi kripto Faruk Fatih Özer koruma tutmuş08:53 - Düştükçe düşüyor! 9 günde 133 bin lira kaybettirdi
08:45 - Doktor anne, hafızası silinen kızına hayatı baştan öğretti08:35 - FETÖ itirafçısı Yazıcıoğlu suikastını atlattı08:28 - Mahkemeden örnek karar: Tecavüz sanığına haciz08:20 - Prof. Mehmet Ceyhan: Tünelin ucunda ışık var08:14 - Hesaplara el konuldu! Kripto mağdurları ne yapacak?08:05 - Jandarma istedi Bakanlık kurdu: Cep'ten çığ uyarısı
07:57 - İklimde olağanüstü 20 yıl yaşanacak07:50 - En az iki hafta daha kapanalım07:40 - Gaziantep forması giyen 3 futbolcuya yasa dışı bahis iddiası07:32 - Bildiri fikri Açımuz'dan destek Biren'den07:23 - Kripto parada FETÖ'nün kriptoları işin içinde
07:14 - Kripto parada kanuni düzenleme iki haftaya tamam
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Memur, telefonla disiplin soruşturmasına çağrılabilir mi?
Millet İttifakı, HDP'nin sözde soykırım açıklamasına tepki göstermedi
En az iki hafta daha kapanalım
Kamu personeline yönelik kritik düzenlemeler ve muhtemel sonuçları
Hesaplara el konuldu! Kripto mağdurları ne yapacak?
ABD Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı
Kripto parada FETÖ'nün kriptoları işin içinde
Sel taşkını araca zarar verirse belediye sorumlu tutulabilir mi?
FETÖ itirafçısı Yazıcıoğlu suikastını atlattı
Düştükçe düşüyor! 9 günde 133 bin lira kaybettirdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
geri dönüşüm 2
tatminsiz 1
bileşik 2
iftarda kıymalı pide 3
dört işlem 2
Diksiyon 4
her entry yi beğenen yazar 3
az buçuk 2
ikilemde kalmak 2
günün birinde ortaya çıkarsa şaşırmam 1
SON İLANLAR
Beykent Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
TÜRMOB, serbest muhasebeci mali müşavirlik sınav ilanı
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Antalya Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Kiptaş 2 İşçi Alacak
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 4 İşçi Alacak
Tokat Artova Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam