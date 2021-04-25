Mahkemeden örnek karar: Tecavüz sanığına haciz
|25 Nisan 2021 08:28
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İstanbul Şile'de, 17 Haziran'da bir caminin tuvaletinde Ergün K. (57), zihinsel engelli bir kişiye cinsel istismarda bulunurken polise ihbar edildi. Gözaltına alınan Ergün K., savcılık ifadesinden sonra tutuklanarak cezaevine konuldu.
Ergün K. hakkında 'beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan kişiye karşı nitelikli cinsel saldırı' suçundan İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
'MAĞDUR OLABİLİRİZ, TEDBİR ALINSIN'
Hürriyet'ten İdris Emen'in haberine göre; olayla ilgili ceza davası devam ederken mağdurun ailesi tarafından Ergün K. hakkında Şile Asliye Hukuk Mahkemesi'nde manevi tazminat davası da açıldı. Davanın ilk duruşmasında mağdur avukatı Ergün K.'nın üzerine kayıtlı malları elinden çıkaracağına dair duyumlar aldıklarını, bunun gerçekleşmesi halinde ailenin ileride mağdur olabileceğini savunarak Ergün K.'nın mal varlığına ihtiyati haciz konulmasını talep etti. Talebi değerlendiren Şile Asliye Hukuk Mahkemesi, 2 Nisan'da verdiği ara kararla sanık Ergün K.'nın mal varlığına 110 bin liralık ihtiyati haciz konulmasına hükmetti.
MAHKEMEDEN ÖRNEK KARAR
Mahkeme tarafından verilen ihtiyati haciz kararının cinsel istismarla ilgili açılan manevi tazminat davaları için örnek olduğunu söyleyen avukat İhsan Yalçınkaya, "Mahkeme yerinde bir karar vererek sanığın mallarına ihtiyati haciz koyarak ileride ortaya çıkacak bir zararı da önlemiş oldu. Bu karar benzer davalar için örnek oluşturuyor" dedi.
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