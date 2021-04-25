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Doktor anne, hafızası silinen kızına hayatı baştan öğretti

20 yıl önce karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle bitkisel hayata giren Neslihan Köse, annesi Hale Kabacaoğlu'nun çabalarıyla hafızası silinmiş olarak yeniden gözlerini açtı. Kızına bakan Kabacaoğlu, Neslihan'a hayatı en baştan öğretti.
 25 Nisan 2021 08:45
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Üroloji uzmanı Ahmet Köse ile radyoloji uzmanı Hale Kabacaoğlu'nun tek çocukları olan Neslihan Köse (39), 2001 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü 2'nci sınıfta okurken yılbaşı tatili için Bursa'da yaşayan ailesinin yanına geldi. Duş almak için banyoya giren Neslihan, içeride uzun süre kalınca, annesi Dr. Hale Kabacaoğlu içeri girdi.

Kızını yerde hareketsiz bulan Dr. Kabacaoğlu, Neslihan'ın duran kalbini yaptığı kalp masajıyla yeniden çalıştırdı. Karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle komaya giren genç kızın tıpta 'atrofi' diye tanımlanan beyin hücrelerinin tamamına yakınının ölü olduğu görüldü. Eşinden boşanıp mesleğine ara veren Hale Kabacaoğlu, bitkisel hayattaki çocuğuna Mozart'ın parçalarını dinletip, kitap okudu, hikayeler anlattı. Neslihan aylar sonra, hafızası silinmiş olarak gözlerini açtı, uzun süren tedavinin ardından da taburcu edildi. Kabacaoğlu, 21 yaşındaki kızını yeni doğan bir bebek gibi 3 sene altını bezledi, ardından da yemek yeme ve tuvaletini giderme gibi temel eğitimler verdi. Bu sayede Neslihan'a okuma ve yazmayı hatırlattı.

KIZI İÇİN PES ETMEDİ

Kabacaoğlu, kızının yürürken çarptığı evin iç duvarlarını yıktırdı, kapıları kaldırdı. Kabacaoğlu, Neslihan'ın öğrendiklerini kolay unutmaması için çareyi duvarlara yazı yazmakta buldu. Havlu, diş macunu, lavabo, ayna gibi materyallerin üzerine yazılan yazılarla Neslihan'ın bu objelere, hatırlatma ihtiyacı duymadan ulaşmasını sağladı.

NESLİHAN İÇİN YAŞIYORUM

Bu zorlu süreçte yaşadıklarını anlatan Hale Kabacaoğlu şöyle konuştu: "Benim hayatımın merkezi Neslihan, onun için yaşıyorum. Bu işe başladığım süre içerisinde hiçbir zaman 'Tamam bitti, buraya kadarmış' demedim. Her gün yeni bir şeyler kazandık. Çok yavaş ilerledik. Ben de büyüdüm, yaşlandım. Neslihan benim her şeyim. Çok seviyorum ve çok değer veriyorum. Benden sonra da aynı sevgiyi, aynı ilgiyi görmesini istiyorum. Bunun yanı sıra böyle bir şeye ihtiyaç kalmadan kendi ayaklarının üzerinde dursun istiyorum. Öncelikle Neslihan'ı, Neslihan'a emanet edip bu dünyadan öyle gitmek istiyorum. Tedavi fikri konusunda yardımları bekliyorum."
DHA
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