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Thodex'in sahibi kripto Faruk Fatih Özer koruma tutmuş

Thodex kripto para borsasıyla yaklaşık 400 bin kullanıcının toplamda 2 milyar dolarıyla Arnavutluk'a kaçtığı iddia edilen Faruk Fatih Özer'in emekli bir polisi yakın koruma tuttuğu, işlerinin kötü gittiği son dönemde de korumasını yanından hiç ayırmadığı ortaya çıktı.
 25 Nisan 2021 09:00
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Thodex'in sahibi kripto Faruk Fatih Özer koruma tutmuş

Özer'in 8 ay önce Maslak'taki bir plazada aylığı 15 bin TL'ye bir home ofis kiraladığı, işlerini buradan yürüttüğü öğrenildi.

Aralarında milyonluk araçların da olduğu otomobilleri de rezidansın garajındaydı. Özer'in Arnavutluk'a kaçarken geride bıraktığı otomobillerinin kendi üzerine kayıtlı olmadıkları tespit edildi.

Yaklaşık 1 ay önce koronavirüse yakalanan Faruk Fatih Özer, kendisiyle aynı zamanda koronaya yakalanan başka bir şirketten ortağı MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın oğlu Mert Sancaklı'nın rezidans dairesinde karantinada kaldığı öğrenildi.

120 ÜLKEDE FAALİYET

Thodex soruşturmasını yürüten Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da son gelişmeleri yaptığı bir açıklamada paylaştı. Açıklamada, Faruk Fatih Özer'in şirketinin 120'den fazla ülkede faaliyet gösterdiği anlatıldı.

Thodex soruşturması kapsamında 9 ilde 65 kişinin gözaltına alındığı, 15 kişinin ise arandığı belirtildi.

Açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi üzerine İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 2021/2680 sayılı kararıyla şüpheli Faruk Fatih Özer hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmış ve şahsın uluslararası düzeyde (kırmızı bültenle) aranıp yakalanmasını sağlamak amacıyla gerekli adli girişimler yapılmıştır.

Mahkeme kararı üzerine Adalet Bakanlığınca gerekli yasal prosedürler işletilerek şahıs hakkında kırmızı bülten çıkarılmış, Arnavutluk'a gittiği belirlenen şahsın Arnavutluk'tan iadesi istenmiştir.

Ayrıca adı geçen şirkete ve şüpheli şahsa ait banka hesaplarına tedbir konulmuştur" denildi.

Soruşturma dosyasından sızan bilgilere göre, gözaltına alınanların tümü şirket çalışanları ve Faruk Fatih Özer'le irtibatı bulunan kişiler.

AĞABEYİ YAKALANDI

Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in ağabeyi Güven Özer Pendik'te saklandığı evde yakalandı. Özer'in babası Zülküf Özer ve kız kardeşi Serap Özer ise halen aranıyor.
Hürriyet
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