1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kabine yarın toplanıyor: Bayramda kısıtlama olacak mı?

Yeni önlemler kabine gündeminde. Ramazan ile başlayan kısmi kapanmanın süresi yeni haftada bitiyor. Yarınki kabine toplantısında 15 günün kazanımları, tam kapanma ve aşılama görüşülecek.
 25 Nisan 2021 09:25
+Aa- Yazdır
Kabine yarın toplanıyor: Bayramda kısıtlama olacak mı?

Salgındaki korkutucu tırmanışın ardından 13 Nisan'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kısmi kapanmanın devam edip etmeyeceği yarınki kabine toplantısında ele alınacak. Başkan Erdoğan başkanlığında toplanacak kabine toplantısında, kısmi kapanma sürecinin verileri analiz edilecek, tedbirlerin tabloya nasıl yansıdığına bakılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu'nun aldığı tavsiye kararlarını kabineye sunacak.

BAYRAMDA KISITLAMA

15 günlük sürede vakalarda azalma oldu ancak ağır hasta sayısı ve can kaybı arttı. Bu nedenle kabine toplantısında ek tedbirlerin gündeme gelmesi bekleniyor. Bu tedbirler arasında hastalığın yoğun olduğu illerde seyahat kısıtlaması, Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağının devam etmesi, toplu bayramlaşmaların engellenmesi gibi başlıklar yer alıyor. Alınan yeni önlemlerle birlikte vakaların Ramazan sonunda düşüş eğilimine geçmesi hedefleniyor.

Başkan Erdoğan toplantı sonrası 'Millete Sesleniş' konuşması yapacak.

AŞILAMA, TEDARİK VE AŞI KARŞITLARI MASADA

Sinovac ve BioNTech aşılarının ardından Rus Sputnik V aşısı da yakında kullanılmaya başlanacak. Bu çerçevede kabinede Türkiye'deki son durum ve aşı tedarikindeki yol haritası üzerinde durulacak. Yerli aşı çalışmaları da ele alınacak. Toplantının bir diğer önemli gündem maddesi ise sırası geldiği halde aşı olmayanlar için yürütülen çalışmalar.

OSMAN NURİ CERİT
Akşam
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Biden'e tepki yağdı: Büyük bir iftira, yalan, karalama
25 Nisan 2021 09:15		 Kapatılan işletmeler kira vermeyecek
25 Nisan 2021 07:05
Millet İttifakı, HDP'nin sözde soykırım açıklamasına tepki göstermedi
25 Nisan 2021 01:26		 ABD Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı
25 Nisan 2021 01:24
25 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları
25 Nisan 2021 00:00		 Emniyetten 'diskoda eğlence' iddiasına ilişkin açıklama
24 Nisan 2021 22:52
Cemal Zehir: ABD, Türkiye'ye karşı elindeki son kozu harcadı
24 Nisan 2021 22:17		 MHP lideri Bahçeli'den ABD Başkanı Biden'a sert tepki
24 Nisan 2021 21:26
Kocaeli Valiliği: O köpekler koruma altına alındı
24 Nisan 2021 21:16		 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık çalışanlarıyla iftar yaptı
24 Nisan 2021 20:42
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:45 - Köyün kadınları ekmek satarak 1,5 milyon liralık cami için katkıda bulundu09:34 - Osmaniye'ye şehir hastanesi gibi devlet hastanesi09:25 - Kabine yarın toplanıyor: Bayramda kısıtlama olacak mı?09:15 - Biden'e tepki yağdı: Büyük bir iftira, yalan, karalama09:00 - Thodex'in sahibi kripto Faruk Fatih Özer koruma tutmuş08:53 - Düştükçe düşüyor! 9 günde 133 bin lira kaybettirdi
08:45 - Doktor anne, hafızası silinen kızına hayatı baştan öğretti08:35 - FETÖ itirafçısı Yazıcıoğlu suikastını atlattı08:28 - Mahkemeden örnek karar: Tecavüz sanığına haciz08:20 - Prof. Mehmet Ceyhan: Tünelin ucunda ışık var08:14 - Hesaplara el konuldu! Kripto mağdurları ne yapacak?08:05 - Jandarma istedi Bakanlık kurdu: Cep'ten çığ uyarısı
07:57 - İklimde olağanüstü 20 yıl yaşanacak07:50 - En az iki hafta daha kapanalım07:40 - Gaziantep forması giyen 3 futbolcuya yasa dışı bahis iddiası07:32 - Bildiri fikri Açımuz'dan destek Biren'den07:23 - Kripto parada FETÖ'nün kriptoları işin içinde
07:14 - Kripto parada kanuni düzenleme iki haftaya tamam
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Memur, telefonla disiplin soruşturmasına çağrılabilir mi?
En az iki hafta daha kapanalım
Millet İttifakı, HDP'nin sözde soykırım açıklamasına tepki göstermedi
Kamu personeline yönelik kritik düzenlemeler ve muhtemel sonuçları
Hesaplara el konuldu! Kripto mağdurları ne yapacak?
ABD Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı
Kripto parada FETÖ'nün kriptoları işin içinde
Sel taşkını araca zarar verirse belediye sorumlu tutulabilir mi?
FETÖ itirafçısı Yazıcıoğlu suikastını atlattı
Düştükçe düşüyor! 9 günde 133 bin lira kaybettirdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ben kül yutmam 3
720 ton altın 3
yeşil nokta 1
masai mara 1
yöresel yemekler 3
farklı bir gazetecilik türü 1
gençliğe hitabe 1
kripto tosuncuk 1
az buçuk 2
vaka i adiye 1
SON İLANLAR
Beykent Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
TÜRMOB, serbest muhasebeci mali müşavirlik sınav ilanı
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Antalya Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Kiptaş 2 İşçi Alacak
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 4 İşçi Alacak
Tokat Artova Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam