Kabine yarın toplanıyor: Bayramda kısıtlama olacak mı?

Salgındaki korkutucu tırmanışın ardından 13 Nisan'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kısmi kapanmanın devam edip etmeyeceği yarınki kabine toplantısında ele alınacak. Başkan Erdoğan başkanlığında toplanacak kabine toplantısında, kısmi kapanma sürecinin verileri analiz edilecek, tedbirlerin tabloya nasıl yansıdığına bakılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu'nun aldığı tavsiye kararlarını kabineye sunacak.

BAYRAMDA KISITLAMA

15 günlük sürede vakalarda azalma oldu ancak ağır hasta sayısı ve can kaybı arttı. Bu nedenle kabine toplantısında ek tedbirlerin gündeme gelmesi bekleniyor. Bu tedbirler arasında hastalığın yoğun olduğu illerde seyahat kısıtlaması, Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağının devam etmesi, toplu bayramlaşmaların engellenmesi gibi başlıklar yer alıyor. Alınan yeni önlemlerle birlikte vakaların Ramazan sonunda düşüş eğilimine geçmesi hedefleniyor.

Başkan Erdoğan toplantı sonrası 'Millete Sesleniş' konuşması yapacak.

AŞILAMA, TEDARİK VE AŞI KARŞITLARI MASADA

Sinovac ve BioNTech aşılarının ardından Rus Sputnik V aşısı da yakında kullanılmaya başlanacak. Bu çerçevede kabinede Türkiye'deki son durum ve aşı tedarikindeki yol haritası üzerinde durulacak. Yerli aşı çalışmaları da ele alınacak. Toplantının bir diğer önemli gündem maddesi ise sırası geldiği halde aşı olmayanlar için yürütülen çalışmalar.

OSMAN NURİ CERİT