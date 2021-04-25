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Köyün kadınları ekmek satarak 1,5 milyon liralık cami için katkıda bulundu

Bursa'da köylü kadınlar fırında ekmek yapıp satarak köylerine 1 milyon 500 bin liralık cami yapılmasına yardım etti
 25 Nisan 2021 09:45
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Orhaneli ilçesine bağlı Başköy halkı eskiye camilerinin yerine yeni bir cami yapmak için kolları sıvadı. 2 yıl önce caminin temeli atıldı. Köyün kadınları da caminin biran önce bitmesi için köylerindeki fırınlarda hayır severler tarafından gönderilen unları yoğurarak ekmek yapıp bu ekmekleri Bursa'da satmaya başladı. Köylü kadınların ve hayır severlerin destekleriyle köyün camisi 1,5 yılda bitme aşamasına geldi. Bu zamana kadar 1 milyon 500 bin lira harcanan caminin 300 bin liralık bir masrafı kaldı. Köyün kadınları ve köy halkı caminin biran önce bitmesi için hayır severlere seslenerek yardım çağrısında bulundu. Köylü kadınlar siparişe göre her gün yada haftada 2 gün bir evde toplanıp fırına yakarak yüzlerce ekmeği imece usulü pişirerek satıyor. Camiye katkı sağlamak isteyenler ise bu ekmeklerden bolca alıyor. Kadınlar bu ekmekleri kadınlar 10 liradan satıyor.

Köylerindeki caminin yapımına 2 yıl önce başladıklarını ifade eden Başköy Muhtarı Hasan Acar, "Köyümüzün camisi büyük oranda bitti. Bu zamana kadar 1 milyon 500 bin lira harcama yaptık. Bu caminin yapımında en büyük pay köyümüzün kadınlarının köyde bir araya gelip ekmek yaparak bu ekmeleri satıp parasını camiye bağışlıyorlar. Bu işten hiç bin ücret almıyorlar. Hayır severlerinde büyük katkısı oldu. Kadınları yaptığı unu hayır severler yolluyor. Para yollayan hayırseverlerde var bu sayede 2 yılda camimiz bitme aşamasına geldi. Son 300 bin liralık masrafı kaldı. Hayır severler yardımcı olursa bu camiyi kısa sürede bitiririz" dedi.

Köylerindeki camiyi bitirmek için ekmek yaparak destek olduklarını belirten köylüler, "Köyümüzün camisinin yapımına 2 yıl önce başlandı. Bizde köyün kadınları olarak nasıl destek oluruz diye düşündük. Köyde ekmek yapmaya başladık. Hayırseverlerin gönderdiği unlarla ekmek yapıp bu ekmekleri Bursa'da satıyoruz. Köyün kadınları gönüllü olarak bu işi yapıyor. Bu sayede camimizin yapımına büyük katkı sağladık" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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