Prof. Dr. Saltık: Derhal bir ay boyunca tam kapanmaya gidilmeli
|25 Nisan 2021 12:18
|+Aa- Yazdır
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Saltık, Kovid-19 salgınının önünü kesebilmek için en az bir ay tam kapanmaya gidilmesi gerektiğini söyledi.
Sözcü gazetesi yazarı Uğur Dündar'ın aktardığına göre Prof. Dr. Saltık, "Sayısal veriler dehşet vericidir. Salgın yönetiminde son derece başarısız bir tablo tartışmasız olarak ortadadır. Aynı yöntemler sürdürülerek farklı sonuçlar alınamaz" görüşünü dile getirdi.
Prof. Dr. Saltık 'salgına karşı derhal yapılması gerekenleri' şöyle sıraladı:
4 hafta boyunca yüzde 95'ler düzeyinde tam kapanmaya gidilmelidir.
Olabildiğince aşı sağlanmalı (halen 10 aşı dünyada acil kullanım onayı aldı) ve 4 hafta kapanmada olağanüstü seferberlikle yaygın aşılama yapılmalıdır.
Yine bu sürede yaygın aktif sürveyans uygulanarak burun sürüntü örnekleri alınmalı ve toplumda saklı -gizli taşıyıcılar bulunarak evlerinde değil karantina mekanlarında gözetime alınmalıdır.
Sahra hastaneleri açılmalı ve 1. basamak sağlık hizmetleri hızla güçlendirilmelidir.
Gereksinimli kitlelere sosyal devlet desteği mutlaka verilmelidir.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Başhekimden uyarı: Koronavirüs artık gençlerin de hastalığı
25 Nisan 2021 12:01
|Sağlık çalışanlarının 'hayat kurtaran' zorlu mesaisi görüntülendi
25 Nisan 2021 11:51
|Cezaevlerindeki personel ve hükümlüler ramazanı böyle geçiriyor
25 Nisan 2021 11:45
|3 kardeş, 4 ay içinde koronavirüsten hayatını kaybetti
25 Nisan 2021 11:23
|Bilim Kurulu üyesi Prof. Azap istifa etti! Azap neden istifa ettiğini açıkladı
25 Nisan 2021 11:18
|'Aşı olan 'süper bulaştırıcı' olarak virüs taşıyabilir'
25 Nisan 2021 10:07
|Doktor anne, hafızası silinen kızına hayatı baştan öğretti
25 Nisan 2021 08:45
|Prof. Mehmet Ceyhan: Tünelin ucunda ışık var
25 Nisan 2021 08:20
|Jandarma istedi Bakanlık kurdu: Cep'ten çığ uyarısı
25 Nisan 2021 08:05
|İklimde olağanüstü 20 yıl yaşanacak
25 Nisan 2021 07:57