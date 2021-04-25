O kelimeyi kullanan şimdi yandı
|25 Nisan 2021 09:52
|+Aa- Yazdır
İddiaya göre, bir genç, tartıştığı kişiye cep telefonundan, 'hahahha salak' ifadesini kullandı. Hakarete maruz kaldığını öne süren kişi ise adliyenin yolunu tuttu. Cumhuriyet Savcısı'nın hazırladığı iddianame sonrası tartıştığı kişiye 'Salak' ifadesini kullanan kişi hakkında, 'Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkeme, sanığın beraatine hükmetti. Karara, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı itiraz etti. Temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay 4. Ceza Dairesi, 'Salak' ifadesini hakaret saydı. Kararda, "SMS ile mağdura atılan 'Salak' şeklindeki sözün, muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte olduğu ve hakaret suçunu oluşturduğu gözetilmeden, yasal ve yerinde olmayan gerekçeyle beraat kararı verilmesi yasaya aykırıdır. Kararın bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir" denildi.
"Hakaret" başlığını taşıyan Türk Ceza Kanunu'nun 125. Maddesinde şu ifadelere yer veriliyor: "Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde de aynı cezaya hükmolunur."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Sel taşkını araca zarar verirse belediye sorumlu tutulabilir mi?
25 Nisan 2021 00:04
|Çocuk istemeyen eş kusurlu sayıldı
24 Nisan 2021 11:08
|Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kurulu'ndan kritik tebligat kararı
20 Nisan 2021 11:15
|Yargıtay'dan nafaka kararı: Eşine 'salak' diyen kadına nafaka yok
19 Nisan 2021 12:59
|İnternet sitesi, doktor isterse, tedaviyle ilgili eleştirel yorumları çıkarmak zorunda mıdır?
18 Nisan 2021 13:46
|Yargıtay'dan Cumartesi mesai kararı
18 Nisan 2021 10:25
|Ardışık aranan eski astsubayın cezası Yargıtay'ca onandı
15 Nisan 2021 07:05
|Yargıtay, Altan ve Ilıcak kararını bozdu, Ahmet Altan'ı tahliye etti
14 Nisan 2021 18:31
|'Günaydın dedim duymadınız mı?' diyen çalışanın iş akdinin feshi haklı bulunmadı
13 Nisan 2021 11:26
|Yargıtay: Mobbingde 'iddiaların tamamının ispatlanmasına' gerek yoktur
12 Nisan 2021 12:03