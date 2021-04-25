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Whatsapp grubunda Atatürk'e hakaret eden veli gözaltında

Konya'nın Sarayönü ilçesindeki bir lisede, tarih öğretmeninin 'whatsapp okul öğrenci grubu'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili paylaştığı videonun ardından Ulu Önder'e hakaret ettiği iddia edilen veli F.G. gözaltına alındı.
 25 Nisan 2021 09:59
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Whatsapp grubunda Atatürk'e hakaret eden veli gözaltında

Sarayönü ilçesindeki Şehit Ramazan Akyürek Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nin tarih öğretmeni, whatsapp okul öğrenci grubundan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Mustafa Kemal Atatürk hakkında video paylaştı. Bunun üzerine öğrenci velilerinden F.G., grupta Atatürk'e hakaretle bulunan sözler sarf etti. Öğrenci velisinin hakaret içeren sözlerinin sosyal medyada gündeme gelmesi üzerine Valiliğin talimatıyla Sarayönü Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında F.G. gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada ise ''Sarayönü Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan soruşturma kapsamında; şüpheli F.G.'nin okul öğrenci grubunda Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen olayla ilgili olarak, Sarayönü Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheli F.G. hakkında 'Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar' kapsamında soruşturma başlatılmış, şüpheli F.G. gözaltına alınmıştır'' denildi.
DHA
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