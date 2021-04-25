Bir belediye daha 'İtfaiye öncü aracı' adı altında makam aracı aldı
|25 Nisan 2021 10:35
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Rize'nin MHP'li Çayeli Belediyesi ile Afyonkarahisar'ın 13 bin nüfuslu AKP'li Şuhut Belediyesi'nin ardından 15 bin nüfuslu Düzce'nin MHP'li Gümüşova Belediyesi vergisiz "İtfaiye öncü aracı" adı altında makam aracı satın aldı.
İHALESİ İKİ KEZ İPTAL EDİLMİŞ
MHP'li Gümüşova Belediyesi, itfaiye öncü aracı satın almak için ihale açtı. 2 kez iptal edildikten sonra Nisan ayında gerçekleşen ihale ile itfaiye öncü aracı satın alındı. Belediye Başkanı MHP'li Muharrem Tozan satın alınan lüks cipi makam aracı yaptı.
İTFAİYE ÖNCÜ ARACINA 580 BİN TL ÖDEDİ
Edilen bilgiye göre, belediye daha önce makam aracı olarak kullanılan ful donanımlı lüks makam aracını 300 bin TL'ye sattı. Ardından değeri yaklaşık 1 milyon 500 bin TL olan Volvo marka lüks aracı "İtfaiye öncü aracı" adı altında 580 bin TL'ye satın alarak makam aracı yaptığı öğrenildi. Belediyelerin, itfaiye öncü aracı olarak aldıkları otomobillerde KDV, ÖTV ve MTV avantajları kullanılıyor.
Halil ATAŞ
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