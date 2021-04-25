Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa etti
|25 Nisan 2021 10:42
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Azerbaycan'dan aldığı ağır yenilginin ardından Karabağ anlaşmasına imza attıktan sonra ülkesinde 'hain' ilan edilen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan beklenen istifa açıklaması geldi. Paşinyan, 20 Haziran'daki parlamento seçimlerinin yapılması için istifa ettiğini açıkladı. Ülkede muhalefetin savaş yenilgisi sonrası aylardır süren "istifa" çağrıları sonunda yanıt bulurken Paşinyan, "Nisan'da istifa edeceğim. Ancak bunu iktidardan gitmek için değil, erken seçiminin yapılması için yapacağım" demişti.
ORDU MUHTIRA VERMİŞTİ
Ermenistan ordusu, Şubat ayında Başbakan Nikol Paşinyan ve hükümetin istifasını istemişti. Paşinyan ise ülkede darbe girişimi olduğunu söyleyerek Genelkurmay Başkanını görevden aldığını açıklamıştı. Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ise Genelkurmay Başkanının görevden alınmasıyla ilgili belgeyi imzalamamıştı.
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