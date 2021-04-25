İbrahim Tatlıses gözyaşlarını tutamadı: Allah'ım sesimi geri ver
Ünlü isimlerin konuk olduğu İbo Show'da bu hafta sıra gecesi yapıldı. Türküleri okurken zorlanan İbrahim Tatlıses 'Allah'ım sesimi geri ver' diyerek gözyaşlarını tutamadı.
|25 Nisan 2021 10:55
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İbo Show her hafta farklı bir olayla gündeme geliyor. 9 yıllık aranın ardından ekranlara geri dönen İbo Show'da bu hafte sıra gecesi düzenlendi. Çiğ çöfte yoğuruldu, türküler söylendi.
Zekeriya Ünlü'nün konuk olduğu gecede İbrahim Tatlıses yine gözyaşlarını tutamadı.
Programda ağladığı için sık sık eleştirilere maruz kalan Tatlıses yine ağlayarak 'Allahım sesimi geri ver' diyerek göz yaşlarına boğuldu.
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