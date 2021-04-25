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Bağdat'ta pandemi hastanesindeki yangında ölü sayısı 82 oldu

Irak İçişleri Bakanlığı: Bağdat'taki pandemi hastanesinde dün çıkan yangın sonucu ölenlerin sayısı 82'ye yükseldi
 25 Nisan 2021 12:46
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Irak İçişleri Bakanlığı: Bağdat'taki pandemi hastanesinde dün çıkan yangın sonucu ölenlerin sayısı 82'ye yükseldi.
İhlas Haber Ajansı
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