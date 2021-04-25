1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TBMM'nin bu haftaki gündeminde neler var?

Meclis, akaryakıt kaçakçılığıyla mücadeleye ilişkin kanun teklifi için mesai yapacak
 25 Nisan 2021 11:10
+Aa- Yazdır
TBMM'nin bu haftaki gündeminde neler var?

TBMM'de bu hafta akaryakıt kaçakçılığıyla mücadeleye ilişkin düzenlemeler içeren Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

TBMM Genel Kurulunda, 27 Nisan Salı günü, akaryakıt kaçakçılığıyla mücadeleye ilişkin kanun teklifinin görüşmelerine başlanacak.

Düzenlemeye göre, petrol türevli ürünlerin yanı sıra Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) izin alınmaksızın herhangi bir üründen üretilen maddelerin akaryakıt olarak ikmal edilmesi, satışa arz edilmesi, satılması, bulundurulması, bu özelliğini bilerek ticari amaçla satın alınması, taşınması veya saklanması da kaçakçılık suçları kapsamına dahil edilecek.

Dağıtıcılar, herhangi bir dağıtıcıdan aldıkları akaryakıtı başka bir dağıtıcıya satamayacak.

Bayi denetim sisteminin kurulmasında ve uygulanmasında dağıtıcı lisansı sahiplerine hizmet veren otomasyon şirketlerinin yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde, dağıtıcı lisansı sahiplerinin yanı sıra bu şirketlere de idari yaptırım uygulanabilecek.

Dağıtıcılar arası akaryakıt ticaretine ilişkin hükümlere aykırı davrandığı tespit edilen dağıtıcılara idari para cezası uygulanacak. Aynı hükümlere aykırılığın lisans sahibi tarafından iki yıl içinde tekrar edilmesi halinde dağıtıcı lisansı iptal edilecek.

EPDK, lisans sahipleri için bayilik teşkilatı oluşturma ve asgari satış miktarı sağlama şartları da dahil olmak üzere, teknoloji, kalite, güvenlik, hizmet ve teşebbüsün sürdürülebilirliğine ilişkin teknik, ekonomik kriterler ve özel şartlar belirleyebilecek.

Ödeme kaydedici cihaz ve otomasyon gibi elektronik sistemlere müdahale suçlarının inceleme sırasında tespiti halinde, inceleme tamamlanması beklenmeden vergi müfettişleri ve yardımcılarınca bu tespitlere ilişkin rapor düzenlenecek, rapor değerlendirme komisyonunun mütalaasıyla birlikte durum cumhuriyet başsavcılığına bildirilecek, kamu davası açılması için incelemenin tamamlanması şartı aranmayacak.

- Komisyonların gündemi

TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu, salı ve çarşamba günü toplanacak. Komisyonun salı günkü toplantısında, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu üyesi Prof. Dr. Lütfi Akca, Türkiye Su Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Mete Saatçi, ODTÜ Çevre Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ülkü Yetiş'i dinleyecek.

Komisyonun çarşamba günkü toplantısında ise Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri sunum yapacak. Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Bitkisel Üretim Genel Müdürü Dr. Mehmet Hasdemir, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Dr. Nevzat Birişik, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay ile Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Metin Türker konuşma yapacak.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun salı günkü toplantısında komisyona başkan seçimi yapılacak.

Bu arada siyasi partilerin haftalık olağan grup toplantıları da gerçekleştirilecek.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Harita Kadastro Mühendisleri kanun teklifi kabul edildi
21 Nisan 2021 20:07		 Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadeleye ilişkin kanun teklifi Komisyonda kabul edildi
21 Nisan 2021 17:21
Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadeleye ilişkin kanun teklifi TBMM'de
16 Nisan 2021 15:53		 Sigorta prim desteğini de içeren kanun teklifi kabul edildi
15 Nisan 2021 19:04
Ücretsiz izin desteği verilen sektörler genişletildi
15 Nisan 2021 17:41		 Güvenlik soruşturmasına ilişkin kanun teklifi kabul edildi
07 Nisan 2021 23:33
Öğretmenler de güvenlik soruşturmasına dahil edildi
07 Nisan 2021 08:39		 Güvenlik soruşturmasının sınırı belirlendi: 1. derece soruşturulmayacak
07 Nisan 2021 07:46
Lüks kampçılığın yasal altyapısı oluşturulacak
06 Nisan 2021 23:04		 AK Parti'li vekil TBMM'ye kanun teklifi verdi
06 Nisan 2021 14:02
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:49 - Bakan Selçuk'tan 'uçurtmalı' paylaşım12:46 - Bağdat'ta pandemi hastanesindeki yangında ölü sayısı 82 oldu12:37 - Fahrettin Altun: 1915 olaylarının ardındaki gerçekler gizlenemez12:34 - Firari CEO Faruk Fatih Özer'in kız kardeşi yakalandı12:32 - Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi12:18 - Prof. Dr. Saltık: Derhal bir ay boyunca tam kapanmaya gidilmeli
12:05 - Polisle tartışan sürücü: Arabamın içerisinde 1 trilyon para var, burada bırakmam12:01 - Başhekimden uyarı: Koronavirüs artık gençlerin de hastalığı11:54 - 'Şaduman ebe' 38 yıldır anne ve bebeğin buluşmasına tanıklık ediyor11:51 - Sağlık çalışanlarının 'hayat kurtaran' zorlu mesaisi görüntülendi11:48 - Batman Üniversitesi 27 kişilik öğretim elemanı ilanını neden iptal ettiğini açıkladı11:45 - Cezaevlerindeki personel ve hükümlüler ramazanı böyle geçiriyor
11:42 - Köyüne dönen emekli memur, organik yumurta üretimi için tavuk çiftliği kurdu11:34 - Kayserili imam ramazan ayında evlere çevrim içi misafir oluyor11:26 - 9 bin yıl öncesine ait yaşam alanları gün yüzüne çıkarıldı11:24 - Kobani olaylarının 'azmettiricileri' hakim karşısına çıkıyor11:23 - 3 kardeş, 4 ay içinde koronavirüsten hayatını kaybetti
11:21 - Ahmet Hakan: Yeni Bakan Yanık çok talihsiz bir başlangıç yaptı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
İbrahim Tatlıses gözyaşlarını tutamadı: Allah'ım sesimi geri ver
En az iki hafta daha kapanalım
Hesaplara el konuldu! Kripto mağdurları ne yapacak?
Kabine yarın toplanıyor: Bayramda kısıtlama olacak mı?
Memur, telefonla disiplin soruşturmasına çağrılabilir mi?
Prof. Mehmet Ceyhan: Tünelin ucunda ışık var
Bir belediye daha 'İtfaiye öncü aracı' adı altında makam aracı aldı
Kamu personeline yönelik kritik düzenlemeler ve muhtemel sonuçları
Bilim Kurulu üyesi Prof. Azap istifa etti! Azap neden istifa ettiğini açıkladı
Millet İttifakı, HDP'nin sözde soykırım açıklamasına tepki göstermedi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ibrenin tersine dönmesi 2
öğrencilik bitişi ve iş başlangıcı arası boşluk 2
vaka i adiye 1
apolitik 3
az buçuk 2
doygunluk 2
23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı 3
toplumsal norm 1
rağbet 2
iplik mafyası 1
SON İLANLAR
Beykent Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
TÜRMOB, serbest muhasebeci mali müşavirlik sınav ilanı
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Antalya Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Kiptaş 2 İşçi Alacak
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 4 İşçi Alacak
Tokat Artova Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam